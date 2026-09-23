Acordo ou "aniquilação"? Diplomacias de Irão e Estados Unidos em diálogo na sede da ONU

Today, on the sidelines of the United Nations General Assembly, we engaged in lengthy talks with the Iranian delegation through the mediators, who shuttled between the two sides throughout the day. They successfully completed a round of discussions that we hope will prove… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) September 22, 2026

De acordo com os media estatais do Irão, as condições enunciadas pelos interlocutores iranianos para a reabertura do Estreito de Ormuz incluíram o levantamento imediato do bloqueio naval imposto pela Marinha dos Estados Unidos, a libertação de bens iranianos congelados e o fim da guerra em todas as frentes.



As máquinas de guerra norte-americana e israelita desencadearam a campanha de bombardeamentos aéreos contra o Irão a 28 de fevereiro. O que levou Teerão a retaliar com ataques sobre solo israelita, a bases dos Estados Unidos e a aliados destes no Golfo. Isto a par do fecho do Estreito de Ormuz, por onde passavam, antes da guerra, 20 por cento do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo.



O presidente norte-americano remeteu para depois das eleições intercalares de novembro um potencial acordo com a República Islâmica.



c/ agências

A sede das Nações Unidas em Nova Iorque foi o cenário, na terça-feira, de conversações entre altos responsáveis diplomáticos de Estados Unidos e Irão. Sem notícia de progressos significativos. As discussões, mediadas pelo Catar, ocorreram no mesmo dia em que o presidente norte-americano, Donald Trump, subiu ao púlpito da Assembleia Geral da ONU para promover a ideia da “paz pela força” e ameaçar Teerão com a aniquilação - à falta de acordo sobre o seu programa nuclear.O encontro foi protagonizado pelo ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, e por Steve Witkoff, emissário do presidente dos Estados Unidos.Depois das conversações,, completou.Na rede social X, o emissário da Casa Branca escreveu ainda que o diálogo decorreu “por meio dos mediadores, que se desdobravam entre os dois lados ao longo do dia”.Ao discursar perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, na terça-feira, Donald Trump começou por chamar a si o que descreveu como conquistas nos domínios da economia, da imigração, do controlo de fronteiras e do combate à criminalidade violenta. Tom análogo àquele que frequentemente emprega em comícios e que não é alheio à aproximação das eleições intercalares no seu país.Boa parte do discurso seria, contudo, dedicada à guerra que desencadeou contra o Irão. Entre outros argumentos repetidos no passado recente,Trump repartiu, então, a alocução pela oportunidade e pela ameaça, multiplicando os pontos de interrogação:O próprio Donald Trump revelaria a jornalistas que, à margem da Assembleia Geral da ONU.Esta quarta-feira é o dia do discurso do presidente iraniano ao fórum internacional de Nova Iorque. Sabe-se já – pelo próprio – queAs ameaças de Donald Trump coincidem com o contexto de agravamento da crise energética à escala global, alimentada pela escalada do preço dos combustíveis. Além do encerramento iraniano de Ormuz,