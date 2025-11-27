Na Turquia, Papa Leão XIV alerta para a ascensão de conflitos internacionais





Na Turquia, primeira etapa de um percurso que seguirá para o Líbano, lamentou que "ambições e escolhas que espezinham a justiça e a paz" estejam a desestabilizar o mundo.







O papa Leão XIV iniciou esta quinta-feira a sua primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde que foi eleito, em maio deste ano, líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. A viagem começou na Turquia, por ocasião do 1700º aniversário do Primeiro Concílio de Niceia, e seguirá depois para o Líbano, cumprindo um roteiro que já estava projetado pelo papa Francisco.No seu primeiro discurso fora de território italiano,, Leão XIV declarou que “ambições e escolhas que espezinham a justiça e a paz” estão a desestabilizar o mundo.“Não devemos de forma alguma ceder a isto” insistiu esta quinta-feira, num evento com o presidente turco, Tayyip Erdogan, após uma reunião privada entre os dois.Antes das declarações do papa em terras turcas, Erdogan afirmou acolher com agrado a “posição astuta” de Leão XIV sobre o conflito israelo-palestiniano e referiu ter esperança de que a sua visita pudesse ter efeitos positivos na humanidade num momento de tensão e incerteza.