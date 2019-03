Nações Unidas pedem ajuda de 40 milhões de dólares para Moçambique

Reuters

Entrevistada esta manhã pela Antena 1, Kairin Manente, responsável do programa da ONU, em Maputo, diz que é preciso agilizar este processo porque as necessidades são significativas.



Para já está a chegar comida às regiões mais afetadas, como por exemplo biscoitos enriquecidos e outros produtos.



Também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas viaja esta terça-feira para o centro de Moçambique.



Fonte do gabinete do secretário de Estado, José Luís Carneiro, refere à Lusa que o governante estará a partir de quarta-feira na cidade da Beira, onde se encontra desde domingo uma equipa avançada da embaixada de Portugal, em Maputo, para fazer um levantamento das necessidades dos cidadãos portugueses.