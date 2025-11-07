"Nada a negociar". Governo francês sem "intenção" de receber patrão da Shein

E insistiu: "Não tenho nada a negociar com o senhor Tang; ele tem de cumprir a lei".





c/ agências

Em plena polémica com a Shein, que abriu recentemente a primeira loja física em França,Após o anúncio do processo de suspensão contra a plataforma de compras, Donald Tang propôs uma reunião no Ministério francês da Economia e Finanças., declarou Serge Papin, recusando a possibilidade de uma reunião com o dono da Shein., acrescentou o ministro francês, referindo-se aos efeitos nocivos de uma companhia que enfrenta um processo de suspensão, em declarações à rádio RMC.O CEO da plataforma asiática de vendasenviou uma carta ao ministro na quarta-feira, prometendo "respeitar todas as leis francesas" e propondo uma reunião., afirmou Amélie de Montchalin, ao canal FranceInfo.A Shein enfrenta um processo de suspensão em França após a descoberta, na plataforma, de bonecas sexuais com aspeto infantil e armas de categoria A. O grupo empresarial fundado na China, mas com sede em Singapura, viu-se obrigado a suspender “temporariamente” as vendas no seu portal francês por revendedores em segunda mão, assim como venda de produtos que não roupa.Contudo, numa operação de fiscalização, na quinta-feira, no Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle (norte de Paris), funcionários alfandegários inspecionaram pacotes de encomendas da Shein e foram descobertos produtos que "não estavam em conformidade com os padrões" e outros "destinados ao tráfico ilícito".A Shein tem até à noite desta sexta-feira para adequar a plataformaàs normas, de acordo com o procedimento de 48 horas iniciado na quarta-feira pelo Governo francês e supervisionado pela Direção-Geral de Política da Concorrência, Assuntos do Consumidor e Controle de Fraudes (DGCCRF) francesa.