Nagorno-Karabakh. Arménia e Azerbaijão acusam-se de violar nova trégua

, depois de um cessar-fogo mediado pela Rússia há uma semana não ter conseguido travar o conflito que perdura há mais de 30 anos.No entanto,: "O inimigo disparou artilharia na direção Norte entre as 00h04 e as 02h45 [21h04 e 23h45 de sábado em Lisboa] e lançouem direção ao Sul entre as 02h20 e as 02h45 [23h20 e 23h45 de sábado em Portugal continental]". O Ministério da Defesa disse ainda que tomarão todas as “medidas necessárias” par chegar a um cessar-fogo e formas de o aplicar “no terreno”.. “O inimigo disparou nas proximidades da cidade de Jabrail, bem como nas aldeias desta região, usando morteiros e artilharia”, disse o Ministério da Defesa de Azerbaijão, acrescentando que o exército “tomou medidas de retaliação adequadas”.disseram as autoridades em Nagorno-Karabakh.

Cerca de 20 prédios residenciais ficaram destruídos e as autoridades passaram horas a procurar vítimas e sobreviventes entre os escombros. Ganja já tinha sido atingida no passado domingo por um míssil, que matou dez pessoas e fez mais de 30 feridos.

"O lançamento destes mísseis contra localidades densamente povoadas mostra a mentalidade imoral e esquizofrénica da liderança político-militar da Arménia", escreveu Hikmat Hajiyev, conselheiro do Presidente do Azerbaijão, na rede social Twitter. Hajiyev frisou que a cidade de Ganja está longe da zona de conflito, pelo que o ataque, que qualificou como, não respondeu a qualquer necessidade militar., anunciou Hajiyev.Por sua vez, o Ministério da Defesa da Arménia negou o ataque em Ganja, embora os separatistas arménios em Nagorno-Karabakh tenham divulgado um comunicado listando as supostas instalações militares “legítimas” na cidade, sem assumirem responsabilidades pelo ataque.

O que está em causa no conflito?

Nagorno-Karabakh, uma região montanhosa a sul do Cáucaso, pertence ao Azerbaijão, mas está sob controlo de forças étnicas apoiadas pela Arménia desde que foi acordado um cessar-fogo em 1994 que encerrou uma guerra de seis anos pelo território., com avanços armados por parte dos dois Estados na tentativa de incorporarem esta região nas respetivas fronteiras.

Os últimos combates envolvem artilharia pesada, rockets e drones, tendo já provocado a morte de mais de 700 pessoas e a fuga de muitas outras, naquele que é já considerado o pior conflito desde o final da guerra, há 26 anos.

O novo surto de violência que dura há três semanas mina os esforços internacionais para acalmar as hostilidades entre os arménios cristãos e os azeris muçulmanos, envolvendo potências regionais como a Rússia e a Turquia. A Turquia, principal aliado do Azerbaijão, é acusada de interferir naquele conflito, assim como a Rússia, que fornece os arsenais dos dois lados. Drones e rockets fornecidos pela Turquia deram aos militares de Azerbaijão uma vantagem no campo de batalha, ajudando-os a superar as forças arménias que dependem, maioritariamente, de armas obsoletas da era soviética.







O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão anunciou que a decisão da nova “trégua humanitária” foi baseada em declarações dos presidentes dos EUA, França e Rússia, que formam o grupo de Minsk, criado em 1991 para mediar o conflito de Nagorno-Karabakh.

O Azerbaijão insiste que tem o direito de reclamar as suas terras depois de os esforços do grupo de Minsk não terem conseguido qualquer progresso passadas três décadas. Desta forma, Baku tem pressionado para que o seu aliado, a Turquia, assuma um papel de destaque nas futuras negociações de paz.







Na sexta-feira, o secretário da Defesa dos EUA, Mark Esper, e a ministra da Defesa francesa, Florence Parly, reforçaram a necessidade de um cessar-fogo imediato na região de Nagorno-Karabakh. Esper e Parly concordaram, durante uma conversa telefónica, que", divulgou o Pentágono, em comunicado.

Também o presidente francês, Emmanuel Macron, saudou o novo acordo e sublinhou que deve ser estritamente respeitado por ambas as partes. “Este cessar-fogo deve ser incondicional e estritamente observado por ambas as partes”, disse o gabinete do presidente em comunicado. “A França estará muito atenta a isso e permanecerá comprometida para que as hostilidades cessem permanentemente e que discussões honestas possam começar rapidamente”, acrescentou.