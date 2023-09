Nagorno-Karabakh. Governo separatista anuncia dissolução

Este anúncio acontece depois de o Azerbaijão ter levado a cabo uma ofensiva militar para recuperar o controlo total da região separatista, exigindo que as tropas arménias na região depusessem as armas e que o Governo separatista se demitisse.O decreto sobre a dissolução do governo do enclave foi assinado pelo presidente separatista da região, Samvel Shakhramanyan, e citaEntretanto, tambémDe acordo com um comunicado divulgado nos meios de comunicação arménios,

A população residente de Nagorno-Karabakh deve considerar as “condições de reintegração” de Baku para tomar “uma decisão independente e individual” sobre permanecer ou deixar a região, acrescenta o documento.





Entretanto, as autoridades do Azerbaijão detiveram Samvel Shakhramanyan, avança a imprensa internacional. O Azerbaijão acusa o antigo chefe do governo separatista do Nagorno-Karabakh de financiar o terrorismo e outros crimes.



Êxodo de arménios é um ato "de limpeza étnica"

Também esta quinta-feira, o primeiro-ministro arménio considerou que a previsível saída de todos os cidadãos de origem arménia do enclave do Nagorno-Karabakh é um ato de "limpeza étnica" por parte do Azerbaijão., declarou Nikol Pachynian numa reunião governamental em Erevan, esta manhã.O primeiro-ministro da Arménia apelou à comunidade internacional para que atue e "castigue o Azerbaijão" pela "limpeza étnica", sem ter fornecido mais detalhes sobre a acusação., acrescentou.Quase metade da população da região de Nagorno-Karabakh, no Cáucaso, fugiu para a Arménia, desde a ofensiva do Azerbaijão, nos últimos dias. São agora 53.629 os refugiados na Arménia, de acordo com os últimos dados divulgados na quinta-feira pelo executivo de Erevan.As décadas de conflito deixaram muitos habitantes de Nagorno-Karabakh céticos quanto à possibilidade de uma reintegração pacífica da região.





Nagorno-Karabakh ficou sob o controlo de forças de origem arménia, apoiadas pelo Exército de Erevan, após os combates que se prolongaram depois da queda da União Soviética, no início dos anos 1990, e 1994. Durante uma guerra de seis semanas em 2020, o Azerbaijão recuperou partes do Nagorno-Karabakh, bem como o território circundante que as forças arménias tinham reivindicado durante o conflito anterior.