Nancy Pelosi sofre acidente numa visita ao Luxemburgo

“Enquanto viajava com uma delegação bipartidária do Congresso no Luxemburgo para assinalar o 80º aniversário da Batalha de Bulge [também conhecida como Batalha das Ardenas], a presidente emérita Nancy Pelosi sofreu um ferimento durante um compromisso oficial e foi internada no hospital para avaliação”, fez saber o porta-voz de Pelosi, Ian Krager, em comunicado.



“A oradora Emerita Pelosi está atualmente a receber um excelente tratamento por parte de médicos e profissionais de saúde. Ela continua a trabalhar”.







, currículo que conta também com a liderança do Caucus democrata desse órgão.

Pelosi, congressista de São Francisco, deixou o cargo, segundo lugar na linha de sucessão à Presidência depois do vice-presidente, em 2023. Continua a servir na Câmara dos Representantes, tendo sido reeleita em novembro para mais um mandato de dois anos, com início em 3 de janeiro.





Fica para a história o momento em que rasgou a cópia do discurso de Donald Trump quando o então presidente norte-americano, em 2020, se dirigia ao país na noite do Estado da União.