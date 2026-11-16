"Não vejo futuro nem humanidade nisso. Essa não é a solução", declarou Sánchez, esta segunda-feira, ao canal televisivo espanhol Telecinco.





Sánchez reage desta forma à notícia avançada esta segunda-feira de um projeto da Alemanha, Áustria, Dinamarca, Grécia e Países Baixos que consiste em abrir o primeiro campo de deportação de migrantes fora das fronteiras da União Europeia, no Ruanda.





O projeto recebeu luz verde da Comissão Europeia, que saudou a “iniciativa” de alemães, austríacos, gregos e neerlandeses.





Sánchez recorre aos números para reforçar o seu argumento, salientando que os dados deste ano indicam que a imigração irregular diminuiu cerca de 38% em Espanha e mais de 70% na costa atlântica.





“Isso porque houve uma política pública por trás disso, baseada na cooperação com países de trânsito e de origem, como o Senegal; no combate às máfias, com o destacamento de unidades da Guarda Civil, como fazemos no Senegal e na Mauritânia; e na promoção da imigração legal, porque precisamos dela para construir casas”, disse o primeiro-ministro espanhol.





"É claro que devemos reforçar o papel das nossas fronteiras", disse, reagindo a algumas medidas propostas pela extrema-direita espanhola. Ao mesmo tempo, Sánchez lembra que a imigração representa 25% do crescimento económico do país.





Os cinco países europeus afirmam que a primeira finalidade deste projeto é deportar para centros em África os migrantes que viram recusados os respetivos pedidos de asilo. A expectativa é a de que estas expulsões acabem por desencorajar outras vagas migratórias.





"Já não é possível entrar ilegalmente na União Europeia pensando simplesmente que se podem instalar lá", disse a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, em conferência de imprensa.





As organizações de defesa dos Direitos Humanos não poupam nas críticas aos diretórios europeus e o presidente francês também já demonstrou estar contra o projeto. Para Emmanuel Macron, centros deste tipo não são “nem eficazes”, nem compatíveis com os valores da UE.