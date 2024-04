"Não estão a falar de forma séria". Porta-voz do Hamas coloca várias questões sobre proposta de cessar-fogo

Ainda se esperam desenvolvimentos num possível cessar-fogo de 40 na Faixa de Gaza. David Cameron, ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, anunciou ao início da tarde que havia sido apresentado uma proposta de acordo ao Hamas e que esperava a decisão da entidade palestiniana., declarou David Cameron na capital saudita, no Fórum Económico Mundial.“Espero que o Hamas aceite o acordo que é apresentado esta segunda-feira no Egito e, francamente, toda a pressão e olhares do mundo deverão estar sobre eles esperando que aceite o acordo”, continuou o ministro britânico, revelando que o “sim” do Hamas levará ao fim dos combates.Para além do acordo, David Cameron disse que no futuro deverá pensar-se numa solução de Dois Estados e que os responsáveis pelo ataque do dia 7 de outubro deverão sair de Gaza e que toda a rede terrorista no território terá de ser desmantelada para que Palestina e Israel convivam em paz.“O povo palestiniano deve ter um futuro político mas a segurança de Israel também deve ser garantida, e estes dois elementos devem ocorrer a par um do outro”.e que a recusa do Hamas apenas vai prolongar a ofensiva israelita por tempo indeterminado.

Hamas tem “questões sérias” em relação ao acordo





Depois de proposto um novo acordo, um porta-voz do Hamas fez declarações à Al Jazeera explicando que tem sérias questões sobre o acordo proposto por Israel. Osama Hamdan disse ao meio de comunicação que quer a retirada de tropas da Faixa de Gaza e afirmou que Israel não está a conduzir o processo de forma séria.

Senior Hamas spokesperson Osama Hamdan has reiterated the group’s stance on a ceasefire, including the withdrawal of Israeli forces in besieged Gaza and the return of Palestinians to their homes.



🔴 LIVE updates: https://t.co/EvX5JoD8BY pic.twitter.com/uU8WaM0axA — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 29, 2024

De facto, ainda estão a falar sobre a sua presença o que significa que vão continuar a ocupar Gaza”, disse Hamdan, que revelou que o grupo tem questões sobre o novo acordo.“Temos sérias questões para os mediadores. Se existirem respostas positivas, penso que podemos seguir em frente”.Sobre as declarações de Antony Blinken, de que o acordo é “extremamente generoso”, Osama Hamdan diz que o que está a acontecer na Faixa de Gaza é um claro crime por parte de Israel., concluiu Hamdan.