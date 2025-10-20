"Não faz sentido". Espanha avança com proposta para acabar com mudança de hora
O primeiro-ministro espanhol defende o fim da mudança de hora e apresenta a proposta esta segunda-feira no Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia da União Europeia, que se reúne no Luxemburgo. Pedro Sánchez quer que seja aplicada de uma vez por todas a decisão do Parlamento Europeu de 2019. Ou seja, eliminar as mudanças de hora e que seja aplicado a partir de 2026.
Mudar as horas “tem um impacto negativo na saúde”, refere Sánchez.
“Francamente já não vejo sentido nisso”, acrescenta o chefe do Governo de Madrid que obrigou a agenda do Conselho a ser alterada e a incluir o tema “para reabrir o debate sobre a mudança de hora”, referiu o representante espanhol com a pasta da Energia à chegada ao Luxemburgo.
Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025
Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.
Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG
- o apoio maioritário dos cidadãos espanhóis e europeus;
- a falta de evidência científica na relação entre a mudança de hora e a poupança de energia;
- em terceiro lugar, os efeitos negativos que a mudança de hora duas vezes por ano tem na saúde e no bem-estar dos cidadãos.
Na madrugada de domingo, quando forem 2h00, os relógios devem ser atrasados para a 1h00.