"Não faz sentido". Espanha avança com proposta para acabar com mudança de hora

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.



Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.



Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025



Nos últimos anos, o debate sobre manter a mudança de hora intensificou-se em especial desde que, em 2018, a Comissão Europeia promoveu uma sondagem sobre o tema. Então, 84 por cento dos cidadãos europeus, entre os 4,6 milhões de participantes, mostraram-se a favor do fim do horário de verão e do horário de inverno.

Perante estes números, a Comissão Europeia propôs o fim da mudança de horas, mas tal não aconteceu porque era necessário “um debate público aprofundado” sobre o assunto.





Uma votação no Parlamento Europeu aprovou em março de 2019 que o fim da mudança de hora aconteceria em 2021. Mas isso também não aconteceu.







Atualmente, existem três fusos horários na UE: o da Europa Ocidental, que abrange Portugal e a Irlanda; o da Europa Central, que inclui, por exemplo, Espanha, Alemanha e Itália; e o da Europa Oriental, com Estados como Polónia, Finlândia ou Roménia.





Os argumentos que o Governo de Espanha apresenta para defender o fim da mudança de hora sazonal na União Europeia são:

o apoio maioritário dos cidadãos espanhóis e europeus;

a falta de evidência científica na relação entre a mudança de hora e a poupança de energia;

em terceiro lugar, os efeitos negativos que a mudança de hora duas vezes por ano tem na saúde e no bem-estar dos cidadãos.

No próximo fim de semana (25 e 26 de outubro),os ponteiros voltam a ter que ser alterados.



Na madrugada de domingo, quando forem 2h00, os relógios devem ser atrasados para a 1h00.

O presidente do Governo espanhol sublinha, num vídeo publicado no perfil no X, que “em todas as sondagens realizadas aos espanhóis e aos europeus, a maioria é contra a mudança de hora”.Mudar as horas, refere Sánchez.”, acrescenta o chefe do Governo de Madrid que obrigou a agenda do Conselho a ser alterada e a incluir o tema “para reabrir o debate sobre a mudança de hora”, referiu o representante espanhol com a pasta da Energia à chegada ao Luxemburgo.