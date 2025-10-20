"Não faz sentido". Espanha avança com proposta para acabar com mudança de hora

O primeiro-ministro espanhol defende o fim da mudança de hora e apresenta a proposta esta segunda-feira no Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia da União Europeia, que se reúne no Luxemburgo. Pedro Sánchez quer que seja aplicada de uma vez por todas a decisão do Parlamento Europeu de 2019. Ou seja, eliminar as mudanças de hora e que seja aplicado a partir de 2026.

O presidente do Governo espanhol sublinha, num vídeo publicado no perfil no X, que “em todas as sondagens realizadas aos espanhóis e aos europeus, a maioria é contra a mudança de hora”.

Mudar as horas “tem um impacto negativo na saúde”, refere Sánchez.

“Francamente já não vejo sentido nisso”, acrescenta o chefe do Governo de Madrid que obrigou a agenda do Conselho a ser alterada e a incluir o tema “para reabrir o debate sobre a mudança de hora”, referiu o representante espanhol com a pasta da Energia à chegada ao Luxemburgo.


Nos últimos anos, o debate sobre manter a mudança de hora intensificou-se em especial desde que, em 2018, a Comissão Europeia promoveu uma sondagem sobre o tema. Então, 84 por cento dos cidadãos europeus, entre os 4,6 milhões de participantes, mostraram-se a favor do fim do horário de verão e do horário de inverno.
Perante estes números, a Comissão Europeia propôs o fim da mudança de horas, mas tal não aconteceu porque era necessário “um debate público aprofundado” sobre o assunto

Uma votação no Parlamento Europeu aprovou em março de 2019 que o fim da mudança de hora aconteceria em 2021. Mas isso também não aconteceu.

Atualmente, existem três fusos horários na UE: o da Europa Ocidental, que abrange Portugal e a Irlanda; o da Europa Central, que inclui, por exemplo, Espanha, Alemanha e Itália; e o da Europa Oriental, com Estados como Polónia, Finlândia ou Roménia.

Os argumentos que o Governo de Espanha apresenta para defender o fim da mudança de hora sazonal na União Europeia são:
  • o apoio maioritário dos cidadãos espanhóis e europeus; 
  • a falta de evidência científica na relação entre a mudança de hora e a poupança de energia; 
  • em terceiro lugar, os efeitos negativos que a mudança de hora duas vezes por ano tem na saúde e no bem-estar dos cidadãos.
No próximo fim de semana (25 e 26 de outubro),os ponteiros voltam a ter que ser alterados. 

Na madrugada de domingo, quando forem 2h00, os relógios devem ser atrasados para a 1h00.
