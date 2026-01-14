"Não há planos para execuções". Trump diz que "assassinatos no Irão estão a diminuir"

Entretanto, as autoridades iranianas afirmaram ter "controlo total" da situação no país.

Amnistia alerta para "assassínios em massa sem precedentes"

A Amnistia relata que analisou dezenas de vídeos e fotografias relacionados com a repressão dos protestos, a partir de 08 de janeiro em 10 cidades das províncias de Alborz, Gilan, Kermanshah, Razavi Khorasan, Sistão-Baluchistão e Teerão, e consultou um patologista independente sobre imagens que mostram ferimentos fatais ou graves.









C/agências

Em declarações no Salão Oval, Donald Trump afirmou que foi informado, por “fontes muito importantes do outro lado”, de que os assassinatos na repressão dos protestos iranianos estavam a diminuir e de que não há plano para execuções em massa., disse Trump.O presidente norte-americano não descartou, contudo, uma eventual ação militar dos EUA no Irão., afirmou, acrescentando que a Administração norte-americana recebeu uma "declaração muito boa" do Irão.“Não há planos para execuções”, disse ainda Trump, referindo-se à sentença de morte do manifestante Erfan Soltani, de 26 anos., repetiu. “Mas isso afetou-me profundamente. Eles não vão executar ninguém”., disse o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, em entrevista à Fox News esta quarta-feira, após mais de duas semanas de protestos que foram recebidos com forte repressão.O chefe do poder judicial iraniano tinha sugerido que os manifestantes detidos nos protestos das últimas semanas no país seriam sujeitos a julgamentos sumários e execuções, tratamento que o presidente norte-americano ameaçou levar a retaliações.Enquanto ativistas alertam que os enforcamentos dos milhares de detidos nas manifestações podem ocorrer em breve, o responsável judicial da República Islâmica, Gholamhossein Mohseni-Ejei, defendeu tratamento “rápido” dos casos, num vídeo partilhado online pela televisão estatal iraniana.A Amnistia Internacional (AI) alertou, esta quarta-feira, paraEm comunicado, a organização não-governamental apelou aos Estados-membros "a reconhecerem que a impunidade sistémica e contínua pelos crimes cometidos pelas forças de segurança" nos protestos atuais e passados "encorajou as autoridades iranianas a persistirem na sua conduta criminosa".Segundo a Amnistia,, apelou a ONG, acrescentando que devem também "considerar o estabelecimento de mecanismos de justiça internacional destinados a promover investigações criminais e julgamentos céleres" dos autores de crimes contra o direito internacional e graves violações dos direitos humanos, recomendando ainda o recurso ao Tribunal Penal Internacional (TPI)."Esta espiral de derramamento de sangue e impunidade tem de acabar", frisou Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia, citada no comunicado, comentando que, "enquanto grandes setores da sociedade iraniana tomavam as ruas, enfrentando balas, o líder supremo do Irão e as forças de segurança lançaram a sua repressão mais sangrenta até à data".descreve a ONG.O Irão está a ser agitado por uma nova vaga de protestos desde 28 de dezembro, iniciada em Teerão por comerciantes e setores económicos afetados pelo colapso do rial, a moeda iraniana, e pela elevada inflação, alastrando-se depois a mais de 100 cidades do país.