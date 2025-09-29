"Não há sítios seguros". Novos ataques israelitas fazem dezenas de mortos em Gaza

Trump com Netanyahu

Segundo a agência Wafa, um dos ataques, que vitimou uma pessoa e feriu outras nove,, frequentemente alvo de ataques israelitas.Dezasseis das vítimas morreram num ataque noturno na rua Nassr, na Cidade de Gaza, enquanto pelo menos uma morte ocorreu quando um homem esperava por ajuda humanitária em Rafah.Com a ofensiva a alastrar-se, os palestinianos têm cada vez mais dificuldade em encontrar locais de refúgio., lamentou um habitante àPara além das mortes, os palestinianos estão também a ser alvo de detenções nos territórios ocupados. Na última madrugada, as forças israelitas prenderam 15 pessoas de várias cidades na Cisjordânia, incluindo um rapaz de 14 anos, segundo a Wafa.Entretanto, o presidente norte-americano, Donald Trump, recebe esta segunda-feira na Casa Branca o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O encontro acontece dias depois de o republicano ter prometido um acordo sobre Gaza para breve., escreveu Trump no domingo na sua rede Truth Social.Este será o quarto encontro entre Trump e Netanyahu desde a tomada de posse do republicano, a 20 de janeiro deste ano. É esperada uma conferência de imprensa pelas 18h15 (hora de Lisboa).O presidente de Israel, Isaac Herzog, descreveu a proposta de Donald Trump para acabar com a ofensiva em Gaza como, congratulando-se com a cláusula segundo a qual o Hamas deixaria de controlar o enclave.Rezo e espero que a reunião tenha um resultado positivo e que seja criado um plano para o regresso de todos os reféns, o fim da guerra e uma mudança na realidade", declarou Herzog em entrevista à estação pública israelita.