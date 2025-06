"Não os queremos cá". Trump proíbe entrada nos EUA de cidadãos de 12 países

"Não permitiremos a entrada no nosso país de pessoas que nos queiram fazer mal", disse Trump num vídeo publicado na sua rede social, Truth Social, afirmando que a lista pode ser revista e novos países podem ser adicionados.









A lei entra em vigor às 0h01 da próxima segunda-feira, 9 de junho. Os vistos emitidos antes dessa data não serão revogados, segundo o decreto.

“Estar nos Estados Unidos é um grande risco”

O ex-presidente Joe Biden, que sucedeu a Donald Trump, revogou esta proibição aos cidadãos do Irão, Líbia, Somália, Síria e Iémen em 2021, considerando-a "uma mancha na consciência nacional".

Donald Trump citou uma série de justificações para as proibições, incluindo segurança nacional e preocupações de que os cidadãos destes países estejam a ultrapassar o prazo de validade dos seus vistos.Trump já tinha anunciado esta proibição num decreto assinado a 20 de janeiro, no primeiro dia de regresso à Casa Branca, instruindo a sua Administração a apresentar uma lista de países candidatos à proibição até 21 de março.Para além da ameaça à segurança nacional, a sua análise considerou “a presença em larga escala de terroristas, falha em cooperar na segurança dos vistos, incapacidade para verificar a identidade dos viajantes, manutenção inadequada de registos de antecedentes criminais e elevadas taxas de permanência ilegal fora do prazo de visto”, explicou Trump no vídeo."Não podemos ter migração aberta de nenhum país onde não possamos examinar e monitorizar com segurança e fiabilidade aqueles que procuram entrar nos Estados Unidos", acrescentou, citando o incidente de domingo em Boulder, no Colorado, em que um homem atirou uma bomba de gasolina contra uma multidão de manifestantes pró-Israel, como um exemplo da necessidade destas novas restrições.Alguns representantes dos países afetados por este decreto já reagiram."A Somália valoriza a sua relação de longa data com os Estados Unidos e está pronta para dialogar para abordar as preocupações levantadas", disse Dahir Hassan Abdi, embaixador da Somália nos Estados Unidos, em comunicado."A verdade é que estar nos Estados Unidos é um grande risco para qualquer pessoa, não apenas para os venezuelanos. Perseguem os nossos compatriotas, o nosso povo, sem qualquer motivo", disse o ministro da Administração Interna da Venezuela, Diosdado Cabello, aliado próximo do presidente Nicolás Maduro, citado pela Reuters.Trump diz que esta foi “uma das políticas mais bem-sucedidas” do seu mandato e foi “essencial para prevenir ataques terroristas de estrangeiros em solo americano”.Para além disso, o presidente norte-americano também bloqueou pedidos de asilo na fronteira sul e revogou o estatuto de proteção temporária para imigrantes de vários países que enfrentam crises humanitárias.