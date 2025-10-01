"Não podemos mostrar fraqueza". Macron considera que Europa está "em confronto com a Rússia"

Os líderes europeus estão reunidos, esta quarta-feira, para discutir a ajuda a Kiev, mas também para avançar no desenvolvimento da "Europa da Defesa". Segundo o presidente francês é necessário aumentar as capacidades de dissuasão da Europa: "é preciso dissuadir com capacidades de tiro de longo alcance, capacidades balísticas europeias e mais sistemas de defesa solar e anti-drones".



"Não devemos mostrar qualquer fraqueza e é preciso reiterar que qualquer pessoa que viole o espaço aéreo europeu está sujeita a represálias, porque é nosso direito", sublinhou Macron.



A Rússia é "há vários anos, um interveniente muito agressivo no nosso espaço informativo, nomeadamente no âmbito das eleições, que multiplica os ciberataques, que lançou uma guerra de agressão na Ucrânia, que utiliza a ameaça nuclear e que hoje provoca em espaços aéreos", explicou Macron, em declarações aos jornalistas.

Face aos sucessivos ataques da Rússia e, em particular, a violação do espaço aéreo de vários países como a Dinamarca, Polónia ou Estónia, o presidente francês defende que a resposta europeia deve ser operacional.