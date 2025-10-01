"Não podemos mostrar fraqueza". Macron considera que Europa está "em confronto com a Rússia"
Na abertura da cimeira de chefes de Estado e de governo que se encontra a decorrer esta quarta-feira em Copenhaga, na Dinamarca, o presidente francês afirmou que a Europa se encontra "em confronto com a Rússia" e que "não deve mostrar fraqueza". Em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, Emmanuel Macron afirmou também que "subestimámos a Rússia" e nenhum cenário está excluído face às ameaças de Moscovo.
Os líderes europeus estão reunidos, esta quarta-feira, para discutir a ajuda a Kiev, mas também para avançar no desenvolvimento da "Europa da Defesa". Segundo o presidente francês é necessário aumentar as capacidades de dissuasão da Europa: "é preciso dissuadir com capacidades de tiro de longo alcance, capacidades balísticas europeias e mais sistemas de defesa solar e anti-drones".
Face aos sucessivos ataques da Rússia e, em particular, a violação do espaço aéreo de vários países como a Dinamarca, Polónia ou Estónia, o presidente francês defende que a resposta europeia deve ser operacional. "Não devemos mostrar qualquer fraqueza e é preciso reiterar que qualquer pessoa que viole o espaço aéreo europeu está sujeita a represálias, porque é nosso direito", sublinhou Macron.
A Rússia é "há vários anos, um interveniente muito agressivo no nosso espaço informativo, nomeadamente no âmbito das eleições, que multiplica os ciberataques, que lançou uma guerra de agressão na Ucrânia, que utiliza a ameaça nuclear e que hoje provoca em espaços aéreos", explicou Macron, em declarações aos jornalistas.
"Nada está excluído"
Em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, o presidente francês afirmou que nada pode ser "excluído" em termos de resposta se um avião russo violar novamente o espaço aéreo: "De acordo com a doutrina da ambiguidade estratégica, posso dizer que nada está excluído”, afirmou.
"Estamos a preparar-nos. Mas, durante muito tempo, subestimámos a Rússia. (...) Estamos permanentemente em confronto. Além do terrorismo, a Rússia é a maior ameaça estrutural para os europeus.", afirmou.
Nesta entrevista, Emmanuel Macron anunciou estar a trabalhar na "atualização" da doutrina nuclear e que fará no início de 2026 um discurso "sobre a doutrina nuclear" francesa, cujo o país é o único na Europa, juntamente com o Reino Unido, a possuir a bomba atómica.
"Estou atualmente a trabalhar na atualização da nossa doutrina e desejo continuar a aprofundar o nosso diálogo estratégico com os europeus que o desejarem. De qualquer forma, existe uma dimensão europeia desde 1962", afirmou o chefe de Estado.
