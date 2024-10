"Não podemos mudar o passado mas podemos aprender lições", afirma Carlos III à Commonwealth

O monarca frisou que “os aspetos mais dolorosos do nosso passado continuam a ressoar”, mas que os membros da Commonwealth “conhecem-se e compreendem-se mutuamente de forma a poderem discutir as questões mais difíceis com abertura e respeito”.

Representantes de 56 países, a maioria com raízes no império britânico, estão a participar na Reunião de Chefes de Governo da Commonwealth (CHOGM), que começou em Samoa na segunda-feira, com a escravatura e a ameaça das alterações climáticas a emergirem como temas principais. Alguns líderes esperavam que o monarca usasse o seu discurso no CHOGM em Samoa como uma oportunidade para pedir desculpa pelo passado colonial britânico.



, acrescentou.Segundo Carlos III, “onde existem desigualdades temos de encontrar as formas e a linguagem corretas para as enfrentar..”No seu discurso de sexta-feira, Carlos III prestou também homenagem à Rainha Isabel II e ao seu empenhamento na Commonwealth, que, segundo ele, “ajudou a moldar a minha vida desde que me lembro”.



“Vidas, meios de subsistência e direitos humanos estão em risco em toda a Commonwealth. Só posso encorajar a ação com uma determinação inequívoca. Se não o fizermos, as desigualdades na Commonwealth e não só serão exacerbadas, com potencial para alimentar divisões e conflitos”.

No sábado, o monarca britânico completa uma digressão de 11 dias pela Austrália e Samoa, dois Estados da Commonwealth. Esta é a sua primeira grande viagem ao estrangeiro desde que anunciou o seu cancro no início do ano.Segundo a BBC, que cita fontes diplomáticas, vários chefes de governo da Commonwealth querem iniciar uma “conversa significativa” sobre se o Reino Unido deve pagar indemnizações pelo seu papel no comércio de escravos. No entanto, Carlos III não abordou diretamente a questão da escravatura.

Compensação financeira pela escravatura



O rascunho do comunicado da cimeira - a que a O rascunho do comunicado da cimeira - a que a BBC teve acesso - diz que os chefes de governo tomaram nota dos “apelos a discussões sobre justiça reparadora no que diz respeito ao comércio transatlântico de africanos escravizados e à escravatura de bens móveis” e “concordaram que chegou o momento de uma conversa significativa, verdadeira e respeitosa para forjar um futuro comum baseado na equidade”.

A exigência de que a Grã-Bretanha pague reparações ou faça outras reparações pela escravatura transatlântica é de longa data, mas recentemente ganhou força em todo o mundo, particularmente entre a Comunidade das Caraíbas (CARICOM) e a União Africana.Os que se opõem ao pagamento de indemnizações dizem que os países não devem ser responsabilizados por erros históricos, enquanto os que são a favor dizem que o legado da escravatura conduziu a uma vasta e persistente desigualdade racial nos dias de hoje.Na quinta-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pareceu abrir a porta a reparações não financeiras pelo papel do Reino Unido na escravatura transatlântica, ao ser pressionado pelos líderes da Commonwealth a encetar uma conversa “significativa, verdadeira e respeitosa” sobre o passado britânico.Segundo o jornal britânico Guardian , apesar de Starmer ter excluído a possibilidade de pagar indemnizações ou de pedir desculpa pelo papel do Reino Unido no comércio transatlântico de escravos, uma

Para além das reparações financeiras, a justiça reparadora pode assumir várias formas, incluindo a redução da dívida, um pedido oficial de desculpas, programas educativos, construção de museus, apoio económico e assistência à saúde pública.

Em resposta à decisão de Starmer de discutir reparações “não financeiras”,Argumentando que “os britânicos cometeram genocídio e traumatizaram tanto os povos indígenas como os africanos escravizados na Sérvia e Montenegro”, acrescentou que, “embora os escravizadores tenham sido compensados com milhões aquando da abolição, nada foi dado àqueles que tinham sido escravizados e oprimidos”.“Não havia nada com que pudessem começar e construir - nem terra, nem dinheiro, nem formação, nem educação”, disse ao Guardian. Este legado prejudicial de escravatura e opressão, acrescentou, continua a atormentar as nações das Caraíbas.“Chegou a altura de ter um verdadeiro diálogo sobre como lidar com estes erros históricos”, disse.“A justiça reparadora não é uma conversa fácil, mas é importante”, disse Davis. “Os horrores da escravatura deixaram uma ferida profunda e geracional nas nossas comunidades, e a luta pela justiça e pela justiça reparadora está longe de ter terminado.”“A nossa história está profundamente entrelaçada, o que traz consigo a responsabilidade de encarar o passado com honestidade. Os horrores da escravatura deixaram feridas profundas e geracionais nas nossas comunidades, e a luta pela justiça e pela justiça reparadora está longe de ter terminado”, rematou o primeiro-ministro das Bahamas.

Ao longo de quatro séculos, estima-se que 10 a 15 milhões de escravos tenham sido levados à força de África para as Américas, segundo os historiadores, embora o número exato de pessoas permaneça desconhecido. A família real britânica, que beneficiou do tráfico de escravos durante séculos, foi convidada a pedir desculpa.

, afirmando: “Durante 75 anos, demonstrámos uma capacidade sem paralelo para confundir a história dolorosa que nos uniu e para nos sentarmos juntos como iguais durante 75 anos”.Um dos três candidatos ao cargo de secretário-geral da Commonwealth,“Podemos encontrar uma solução que comece a abordar algumas injustiças do passado e as coloque no contexto que nos rodeia atualmente”, acrescentou o representante do Lesoto.Do século XV ao século XIX, pelo menos 12,5 milhões de africanos foram raptados e levados à força por navios e mercadores europeus e vendidos como escravos. Os que sobreviveram a estas viagens brutais acabaram por trabalhar em plantações em condições desumanas nas Américas, enquanto outros lucraram com o seu trabalho.

Compromisso com o clima

Durante a cimeira, que termina no sábado, espera-se também que os países membros assinem a Declaração dos Oceanos da Commonwealth, que visa aumentar o financiamento para garantir um oceano saudável e fixar as fronteiras marítimas, mesmo que as pequenas nações insulares acabem por se tornar inabitáveis.

Mais de metade dos membros da Commonwealth são pequenas nações, muitas delas ilhas de baixa altitude em risco devido à subida do nível do mar causada pelas alterações climáticas.

Carlos III também aproveitou o seu discurso para chamar a atenção para as alterações climáticas, afirmando “Já não acreditamos que se trata de um problema para o futuro.“Já está a minar os ganhos de desenvolvimento pelos quais lutámos durante muito tempo.”Segundo a secretária-geral da Commonwealth, Patricia Scotland, uma diplomata e advogada britânica nascida na Domínica, “”.“Isto é incrivelmente importante porque vai dar uma verdadeira esperança a muitos que estão assustados e sentem que ninguém está a ver, ninguém está a ouvir, ninguém se preocupa - e isso não é verdade”.

“Chega-se a este belo paraíso e depois percebe-se que o paraíso está em perigo”, alertou Scotland.