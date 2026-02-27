Mundo
"Não podia sair mais feliz". Marcelo despede-se das instituições europeias
Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Bruxelas para se despedir das instituições europeias. O presidente da República diz que "não podia sair mais feliz", afirmando que "a Europa é um sonho plenamente realizado".
Marcelo Rebelo de Sousa está esta sexta-feira a despedir-se das instituições europeias, acompanhado pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.
O presidente da República diz que escolheu terminar o mandato com esta visita a Bruxelas para “agradecer à Europa aquilo que foi uma grande escolha para o destino de Portugal”.
“Não podia sair mais feliz, quer das funções que exerço como da política, senão num momento em que a Europa reafirma a sua vitalidade”, disse Marcelo aos jornalistas, ao lado de António Costa. O presidente do Conselho Europeu agradeceu ao presidente da República e disse que Marcelo “tem bons motivos para olhar para trás com satisfação”, afirmando que esta sua década como chefe de Estado “foi uma década muito importante também da relação de Portugal com a União Europeia”
“A Europa foi um sonho, tal como a liberdade e a democracia, plenamente realizado”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.
Marcelo recordou os oito anos em que Costa foi chefe de Governo e em que conseguiram “estabilizar as contas públicas” e um “crescimento económico numa altura em que a Europa não estava a crescer”.
O chefe de Estado diz que, em Portugal, “a mensagem europeísta está mais forte do que nunca” e saúda e eleição de um presidente da República pró-europeista “por uma maioria esmagadora”. “Isto comparando com o que se passa noutros países europeus é uma ótima notícia para Portugal”, sublinhou.
“Fomos felizes”, concluiu António Costa, que diz não ter “a menor das dúvidas” de que será também feliz com António José Seguro, “pelo menos do ponto de vista europeu”.
“António José Seguro é um europeísta de sempre”, disse Costa.
António José Seguro toma posse como presidente da República a 9 de março.