"Não sairemos sem decisão". Líderes da UE discutem futuro da Ucrânia em cimeira que promete ser dura

Falhar acordo seria "grande problema”

Bélgica quer que riscos legais sejam partilhados com outros países

Macron confiante de que UE chegue a consenso

Hungria teme que uso de ativos russos conduza à guerra na UE

Cimeira só terminará com decisão

"Essa decisão é crucial para garantir que a Ucrânia está numa posição de força nas negociações de paz", adiantou Costa, reforçando que "é o melhor contributo (...) para alcançar uma paz justa o mais rapidamente possível".

Força da Europa e solidariedade postas à prova

O primeiro-ministro acredita que “a força da Europa e a solidariedade europeia estão postas à prova” na cimeira europeia em Bruxelas.



“Diria é um dos Conselhos [Europeus] mais decisivos dos que se têm realizado nos últimos anos. Creio que é mesmo o caso para dizer que a força da Europa e a solidariedade europeia estão à prova hoje e, do nosso ponto de vista, a Europa não pode, não deve falhar e a nossa convicção é de que a reunião será dura, será intensa, mas é possível chegarmos a entendimento”, afirmou Luís Montenegro, na chegada à cimeira europeia, em Bruxelas.



“Estamos postos à prova, é preciso assumi-lo”, reforçou o chefe de Governo, classificando como “descabidas” as acusações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que chamou os líderes europeus de fracos.



O chefe de Governo concluiu que “este não é um daqueles Conselhos Europeus onde as coisas estão garantidas e tratadas previamente”, mas sim uma cimeira “que começa agora, mas não se sabe quando é que vai acabar”. O primeiro-ministro acredita que “a força da Europa e a solidariedade europeia estão postas à prova” na cimeira europeia em Bruxelas.afirmou Luís Montenegro, na chegada à cimeira europeia, em Bruxelas.reforçou o chefe de Governo, classificando como “descabidas” as acusações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que chamou os líderes europeus de fracos.Para Portugal, de acordo com Luís Montenegro, “a solução ideal passa pela utilização dos ativos russos congelados”, embora o país esteja “aberto a outras soluções ou até à conjugação de mais do que uma solução”, numa alusão à outra iniciativa proposta, relacionada com a dívida comum.O chefe de Governo concluiu que





De momento, decorrem conversações na UE para desbloquear as opções de financiamento europeu ao país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022.



A medida que reúne mais apoio na UE diz respeito a um empréstimo de reparações à Ucrânia, mas enfrenta a oposição da Bélgica, país que acolhe a maior parte dos ativos russos congelados através da Euroclear, uma instituição de depósitos de ativos mobiliários sediada em Bruxelas que detém 185 mil milhões de euros do total dos ativos congelados na Europa.





c/ agências

O presidente ucraniano está em Bruxelas, esta quinta-feira, para um encontro considerado decisivo para o futuro da Ucrânia.De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a Ucrânia precisa de cerca de 137 mil milhões de euros para os próximos dois anos.disse a presidente da Comissão Europeia, antes da cimeira. "Trata-se também de reforçar a capacidade da Ucrânia para garantir uma verdadeira paz - uma paz justa, duradoura, que proteja a Ucrânia e, por conseguinte, proteja também a Europa”.A reunião do Conselho Europeu começa esta quinta-feira e pode prolongar-se por dois ou três dias, até que haja uma decisão, sendo que por agora as opiniões estão divididas entre os líderes europeus.Ursula von der Leyen pediu aos líderes dos países da UE que cheguem a um acordo sobre o financiamento para o Ucrânia em 2026 e 2026, antevendo “negociações muito intensas” durante o dia de hoje., disse Ursula von der Leyen.O presidente ucraniano admitiu que falta de um acordo sobre o uso dos ativos russos congelados representaria um sério desafio para a Ucrânia., afirmou aos jornalistas, em Bruxelas.Zelensky acrescentou que sem essa decisão serão negados cerca de 90.000 milhões de euros que podiam ser utilizados para suprir as necessidades financeiras do país e resistir à invasão russa nos próximos dois anos.A alta representante para os Negócios Estrangeiros insistiu, antes de se iniciar a reunião do Conselho Europeu, na aprovação da proposta para utilizar os recursos russos imobilizados para financiar a Ucrânia, advertindo que “Putin está a contar com o fracasso” da União Europeia.”, disse Kallas, à entrada para a reunião, a última de 2025.A Bélgica é o país da UE com mais ativos deste tipo e Kaja Kallas disse compreender que “esteja a ser pressionada por vários países europeus e também pelos Estados Unidos da América”, mas advertiu que o 'peso' da decisão vai ser suportado pelos 27:, insistiu.Antes da reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro belga discursou no Parlamento belga, dizendo aos deputados que a Bélgica continua preocupada com qualquer plano que a deixasse exposta a riscos legais por parte da Rússia. Por isso,, disse em declarações citadas pelo Le Soir.O chefe de Governo belga reconheceu que “tudo pode mudar no último minuto”, mas ainda havia problemas com o texto proposto., afirmou o Emmanuel Macron, acrescentando queO presidente francês manifestou estar confiante na capacidade da UE de chegar a um acordo para financiar o esforço de guerra da Ucrânia, ao chegar à cimeira em Bruxelas., afirmou Emmanuel Macron, recordando que a Europa deve continua a demonstrar ser capaz de se proteger.O presidente francês acredita que a melhor opção é o recurso aos ativos russos:, sublinhou, acrescentando que é importante continuar as negociações de paz.Os líderes europeus querem “apresentar um pacote de financiamento” para a Ucrânia e, na ótica de Macron, “é muito importante encontrarmos o compromisso certo”., repetiu, reforçando que a posição europeia é “muito clara”, com os europeus a apoiar a Ucrânia neste esforço de guerra, enquanto tentam ajudar com financiamento e no caminho para “uma paz robusta e sólida”.O primeiro-ministro húngaro considerou que usar os ativos russos congelados na União Europeia vai conduzir à guerra e que não quer ver a União Europeia em guerra., referiu, em declarações aos jornalistas à entrada do Conselho Europeu.Orbán acrescentou ainda que a possibilidade de utilizar fundos russos que chegam à maturidade para financiar a Ucrânia “está morta”.O presidente do Conselho Europeu assegurou que a cimeira só acaba quando houver uma decisão sobre o financiamento à Ucrânia para os próximos dois anos e defendeu a proposta de utilização dos recursos russos imobilizados nos países da União Europeia., à entrada para a última reunião do Conselho Europeu de 2025, em Bruxelas.O ex-primeiro-ministro de Portugal insistiu que é necessário “assegurar as necessidades de financiamento da Ucrânia em 2026 e 2027” e apontou a proposta da Comissão Europeia – de utilizar os ativos russos congelados nos países da UE – como a solução mais credível para o fazer., insistiu.António Costa acrescentou que também quer abordar o alargamento da UE a outros países, considerando que é o “i