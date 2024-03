"Não temos medo". Multidão despediu-se de Alexei Navalny sob vigilância da polícia

(em atualização)



Os únicos símbolos de homenagem foram as flores nas mãos dos participantes. Cartazes ou qualquer outro objeto que revelasse desobediência ao regime de Putin foram proibidos nas cerimónias, sob pena de detenção de quem os carregasse.

This is the biggest pro-opposition gathering in Moscow since the war’s first days.



Navalny used to lead such protests columns in a freer Russia - now his dead body is lying in an open casket where they’ll pay their respects. pic.twitter.com/CgtrjsBLs6