Narendra Modi diz a Putin que paz é "clamor de toda a humanidade"

"Saudamos os esforços recentes para alcançar a paz e confiamos que todas as partes terão uma postura construtiva nesse sentido", disse Modi, referindo-se à guerra na Ucrânia, de acordo com imagens do encontro transmitidas pela televisão estatal russa.

O líder indiano insistiu que "é necessário encontrar vias para pôr fim ao conflito o mais depressa possível e restabelecer a paz", no final de um encontro à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai.

"Esse é, precisamente, o clamor de toda a humanidade", resumiu, acrescentando que a Índia e a Rússia trocam regularmente opiniões sobre o conflito.

Modi sublinhou ainda que a Índia e a Rússia "sempre avançaram lado a lado", mesmo nos momentos mais difíceis.

"A nossa estreita cooperação é importante não só para os povos dos nossos países, mas também para garantir a paz global, a estabilidade e o bem-estar", afirmou, acrescentando que Nova Deli aguarda com expectativa a visita de Putin à Índia para a 23.ª cimeira bilateral, agendada para dezembro.

A Organização de Cooperação de Xangai, fundada em 2001, integra China, Rússia, Índia, Paquistão, Irão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, e abrange cerca de 40% da população mundial.

O grupo não possui cláusulas de defesa mútua, ao contrário da NATO, e apresenta-se como um fórum para a cooperação política, económica e de segurança.