Narges Mohammadi entra em greve de fome no dia da entrega do Nobel da Paz

“O Comité Norueguês do Nobel decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz de 2023 a Narges Mohammadi pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irão e pela sua luta para promover os Direitos Humanos e a liberdade para todos”, destacava o comité em outubro.

A decisão foi anunciada pela família da laureada já a partir da capital norueguesa, onde será entregue o Nobel da Paz., indicou o irmão mais novo de Narges Mohammadi, Hamidreza Mohammadi, em conferência de imprensa.Taghi Rahmani, marido da ativista, esclareceu na mesma comunicação que se trata de um gesto de solidariedade para com a minoria bahá’i. Outras duas ativistas iranianas também detidas, Mahvash Sabet e Fariba Kamalabadi, também vão estar em greve de fome.De acordo com o marido da vencedora do Nobel da Paz deste ano,, afirmou a ativista, de acordo com Rahmani.A comunidade bahá’i constitui a mais significativa das minorias religiosas do Irão e é alvo de frequentes ataques e perseguições . A fé Bahá’i teve origem em Shiraz, na Pérsia, durante no século XIX, mas a República Islâmica não a reconhece sequer como religião, considerando que se trata de uma “seita política”.

“Acho que não a vou ver novamente”

Narges Mohammadi, distinguida este ano com o Prémio Nobel da Paz, tem-se destacado na luta contra o uso obrigatório dopelas mulheres e também contra a pena de morte no Irão, o que lhe valeu longos períodos de prisão ao longo de várias décadas."No total, o regime do Irão já a deteve por 13 vezes, condenou-a por cinco vezes e sentenciou-a a um total de 31 anos de prisão e 154 chicotadas", destacava o comité norueguês em outubro, quando a ativista iraniana foi anunciada como vencedora do prémio.No início de novembro esteve vários dias em protesto pelo direito de ser transferida para o hospital sem ter de cobrir a cabeça com oAli e Kiana Rahmani, filhos de Narges, vivem exilados em Paris com o pai e vão receber o prémio este domingo, em Oslo. Ambos com 17 anos, viram a mãe pela última vez há oito anos., afirmou Kiana em conferência de imprensa.

Família de Amini impedida de viajar para França

Narges Mohammadi é uma das principais figuras do movimento “Mulher, Vida, Liberdade” que tem varrido o Irão desde setembro de 2022, quandoEm outubro, o Parlamento Europeu decidiu atribuir o Prémio Sakharov a Mahsa Amini , a título póstumo, e ao movimento “Mulher, Vida, Liberdade”, reprimido com violência pelas autoridades iranianas ao longo dos últimos meses.De acordo com a advogada da família, Chirinne Ardakani,

Apesar de terem os vistos, os passaportes dos familiares de Amini “foram confiscados”, acrescentou a advogada em declarações à agência France Presse.







Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, afirmou que "a verdade não pode ser silenciada" e apelou este sábado ao regime iraniano para que "reverta a sua decisão de proibir a mãe, o pai e o irmão de Mahsa Amini de viajar".







"O sítio onde têm de estar na próxima terça-feira é no Parlamento Europeu em Estrasburgo para receberem o Prémio Sakharov", destacou a responsável na rede social X.