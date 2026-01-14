Mundo
NASA. Astronautas regressam de emergência devido a situação de saúde
A NASA antecipou o regresso de uma missão da Estação Espacial Internacional, devido a um problema de saúde de um astronauta.
É o primeiro regresso de um astronauta por motivos de saúde nos 25 anos de história da Estação Espacial Internacional.
A tripulação é composta por quatro astronautas, dois norte-americanos, um russo e uma japonesa.
A viagem de regresso à Terra está prevista acontecer esta noite. Os astronautas deverão pousar no mar da costa da Califórnia.