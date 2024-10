NASA Space Apps Challenge "aterra" na Universidade Atlântica

Assumindo-se como uma oportunidade para jovens profissionais de todo mundo mostrarem o seu talento, o NASA Space Apps Challenge incentiva à resolução colaborativa de problemas atuais da Terra e do espaço, fazendo uso dos dados abertos da NASA.





A maratona de desenvolvimento de tecnologia ou sprints de design - hackathon - destaca a questão solar e como o astro tem influência em vários setores determinantes do nosso planeta e da exploração espacial.





"The Sun Touches Everything", destaca a interconexão das estrelas e como a presença do Sol alcança todas as comunidades ao redor do globo, espelhando o alcance da comunidade global do NASA Space Apps Challenge. Uma iniciativa da NASA Heliophysics que decorre até dezembro.

O tema deste ano,, destaca a interconexão das estrelas e como a presença do Sol alcança todas as comunidades ao redor do globo, espelhando o alcance da comunidade global do NASA Space Apps Challenge. Uma iniciativa daque decorre até dezembro.









“São ideias que podem mudar o mundo e apelar à sustentabilidade”, refere a coordenadora do evento e da parceria entre a NASA e a , refere a coordenadora do evento e da parceria entre a NASA e a Universidade Atlântica.





Em conversa com a RTP, Patrícia Pinheiro explica que o público-alvo desta iniciativa não é apenas composto por estudantes, mas também professores, profissionais ligados à indústria espacial e entusiastas por esta temática, que vão estar concentrados, durante 48 horas, a criar e a produzir aplicações que podem ser uteis à ciência, na área do negócio espacial.







As pessoas sentem que a área espacial é tudo muito grande, que são só foguetes e lançamentos, mas não. Muitas das startups em Portugal desenvolveram ideias baseadas em imagens de satélite, para melhoramento da distribuição do terreno, trânsito e melhoria dos transportes ou realidade aumentada. Tecnologias que surgiram através da aplicação espacial e que todo o cidadão pode usufruir”. Muitas dasem Portugal desenvolveram ideias baseadas em imagens de satélite, para melhoramento da distribuição do terreno, trânsito e melhoria dos transportes ou realidade aumentada. Tecnologias que surgiram através da aplicação espacial e que todo o cidadão pode usufruir”.

Helio Big Year da NASA



A Divisão de Heliofísica da NASA estuda a natureza do Sol e sua influência na Terra e no espaço, sendo o astro a principal fonte de energia para a Terra.







À medida que essa energia se move em redor do planeta, ela impulsiona os padrões de vento e clima, cultiva plantas e sustenta ecossistemas e, quando capturada por gases de efeito estufa em nossa atmosfera, afeta o clima, sendo estes todos os tópicos para os desafios da NASA deste ano.







Gráfico mostra as missões espaciais em órbita que dão suporte à divisão de Heliofísica da NASA, em janeiro de 2024 | Créditos: NASA





A decorrer desde outubro de 2023 e até dezembro deste ano, o Helio Big Year da NASA Heliophysics convida o mundo a celebrar o poder da influência do Sol, tornando a ciência e as informações da heliofísica acessíveis a todos, e convidando as pessoas a envolverem-se em atividades de ciência cidadã.





Goddard Space Flight Center da NASA, refere que "todo o nosso sistema solar – cada planeta e até mesmo o espaço entre eles – está ligado e é influenciado pelo Sol. É uma boa metáfora para o nosso mundo, cada vez mais conectado, onde precisamos de pensar sobre como as mudanças numa determinada área podem ter impactos generalizados”. Sarah Frazier, gerente de comunicações de heliofísica no, refere que "todo o nosso sistema solar – cada planeta e até mesmo o espaço entre eles – está ligado e é influenciado pelo Sol. É uma boa metáfora para o nosso mundo, cada vez mais conectado, onde precisamos de pensar sobre como as mudanças numa determinada área podem ter impactos generalizados”.





Este ano a temática proposta pela NASA encaixa bem no país que acolhe o desafio. E porque “o Sol toca em todo o lado” - e com Portugal a ser, por natureza geográfica, um país com uma elevada taxa de exposição solar -, a realização de um desafio tecnológico que visa aproveitar e fazer uso desta potencialidade natural, limpa e gratuita, faz todo o sentido.





Os vencedores globais receberão um convite para a Celebração dos Vencedores, incluindo uma visita a um Centro ou Instalação da NASA para uma apresentação de prémio. “Nós temos aqui muito terreno para fazer desenvolver a criação de Infraestruturas que recorram à energia solar”, relembra Patrícia Pinheiro. Mas olhar o Sol no seu todo não assenta apenas no aproveitamento solar. Há que também ter também atenção às tempestades solares e à influência que esse fenómeno causa na tecnologia, mas também nas questões climáticas.O vencedor deste desafio irá mais tarde juntar-se a um lote de outros desafios lançados pela NASA.





A Celebração dos Vencedores fornecerá aos participantes uma oportunidade exclusiva de se envolverem com os líderes da NASA, compartilhar seus projetos de Space Apps e aprender sobre desenvolvimentos científicos interessantes em toda a Agência Espacial Norte-Americana.





Número de participantes e inicaitivas criativas da última edição da NASA Apps Challenge - Out 2023 | Créditos: NASA







Profissionais do setor aeroespacial apoiam participantes

Estudantes do ensino secundário, universitário e profissional, professores, cientistas, artistas e entusiastas - são mais de 60 os participantes já inscritos na iniciativa que a Atlântica acolhe – incluindo mais de uma dezena de jovens dos quatro cantos do mundo que participam na iniciativa virtualmente –, que se propõem a explorar temas como a exploração de exoplanetas, jogos galáticos, ou os desafios climáticos.





Dois dias de trabalho, que incluem também apresentações e workshops, os participantes vão contar com o apoio de especialistas de diversas empresas do setor.







Uma iniciativa pioneira em Portugal mas que se deseja repetir no futuro, refere a coordenadora portuguesa da NASA App Chalange: “Temos recebido imensos feedbacks positivos, sobretudo de pessoas que estão na indústria, que querem ser mentores, que querem júris, com a participação de várias startups, como é o caso da Unicorn Factory Lisboa”.









Fernando Carvalho Rodrigues, considerado o “pai” do satélite português, ou Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, são alguns dos destaques do evento, que convida à reflexão sobre temas como o futuro de Portugal na missão espacial ou as tendências, desafios e expectativas para o investimento e desenvolvimento da investigação espacial.







Mariano Gonçalves e Fernando Lobinho, coordenadores da Associação Observatório Aeroespacial AMSAT-CT, Marta Cardoso, responsável de Marketing da Unicorn Factory, e Nuno da Câmara Manoel, comunicador de ciência na Ciência Viva, também vão marcar presença como mentores – vão integrar a mesa do júri, da qual farão também parte André Dias, diretor da Unidade Espacial no CEiiA, e Elisabete Brigadeiro, chefe de divisão do Gabinete de Ciência e Inovação do Município de Oeiras.





Um evento onde as várias entidades e empresas envolvidas no desafio vão, além de acolher e orientar as equipas, “abrir portas” e proporcionar oportunidades de enriquecimento pessoal, académico e profissional aos participantes.

Já a Atlântica – Instituto Universitário, enquanto “Local Leader” da iniciativa, contribui para a carteira de prémios com uma bolsa de estudos e descontos no processo de inscrição na oferta formativa.

hackathon continuam abertas, estando disponíveis através do endereço As inscrições para acontinuam abertas, estando disponíveis através do endereço spaceappschallenge.org/nasa-space-apps-2024





Patrícia Pinheiro está convicta que a forte procura, já registada por este evento, é que os participantes estão a pensar que “a ideia (deles) não vai ficar por aqui” e consigam criar novas, numa maratona de 48 horas, onde 60 participantes vão estar presencialmente na Universidade Atlântica, mas também globalmente, via online, que vãono Sol para dar luz a novas aplicações que podem mudar a forma como vemos o mundo e o espaço.Entre os mentores, num total de dez,