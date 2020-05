NASA volta a tentar lançar Dragon com dois astronautas a bordo este sábado

Dia 27 de maio de 2020. Os americanos queriam ver novamente a sua glória no campo espacial a voar e a colocar bem lá no alto dois homens sob a insígnia azul, vermelha e branca.





Mas sé é o homem na Terra, "Deus" é Senhor nos céus. E foi precisamente as condições meteorológicas a impedir que o Falcon 9 , com Doug e Bob dentro da capsula Dragon no topo, fossem elevados a caminho da Estação Espacial Internacional (EEI).





Céu muito nublado, chuva e possibilidade de tempestade tropical









Localizada na região da Carolina do Norte e em direção ao Sul, embora já em dissipação, a tempestade tropical Bertha continua a não deixar que as condições meteorológicas sejam as melhores para o lançamento do foguete Falcon 9









Para o leitor que não está mais dentro desta matéria, pode parecer pouco significativo se está bom ou mau tempo se queremos enviar um foguetão para o espaço.







Na realidade para se colocar um voo deste tipo existe um conjunto de regras bem definidas. Primeiro é um voo tripulado, que comporta riscos para a vida humana e depois há todos os outros procedimentos para, em caso de emergência, existirem as condições mínimas para executar uma missão de busca e salvamento.





Além destes pequenos grandes pormenores já enunciados, há ainda outras questões: ionização eléctrica na atmosfera, ou seja, a carga eletrica existente na camada de nuvens.





Este fator pode criar riscos acrescidos na formação de tempestades eletricas ou trovões. Nada aconselháveis para um foguetão e todo o sistema eletrico.





Depois há ainda a questão dos ventos, obrigando a correcções de trajectória, pouco manobráveis num veiculo deste tipo.





E por fim, num sem número de outros pequenos pontos, há também a recuperação do estágio primário do foguete Falcon 9, numa pequena plataforma flutuante, em pleno oceano, podendo esta aterragem não resultar na perfeição se o mar estiver agitado.







"NO GO" da Pontos fundamentais para ter sido decretado esta quarta-feira o" da missão DEMO II





Sábado e Domingo: próximas janelas de lançamento







Se tudo correr bem e o tempo assim o permitir, hoje a NASA e a Space X volta a tentar colocar em órbita os astronautas da NASA Doug Hurley, como comandante da Dragon II, e o astronauta da NASA Bob Behnken, que desempenhará a posição de comandante de operações conjuntas.





A hora e data para o lançamento está definido para as 15h22 EDT ou 19h22 UTC (Portugal Continental), e caso volte a ser adiado no domingo, 31 de maio, volta a haver uma nova oportunidade às 3h00 pm EDT ou 19h00 UTC (PT Cont.).











Os procedimentos vão ser exactamente os mesmos que os já realizados esta quarta-feira, começando pelo equipamento dos astronautas quatro horas antes do lançamento previsto.





Bob e Doug, os dois veteranos norte americanos que já estiveram no espaço em missões anteriores, irão depois deslocar-se até às duas viaturas preparadas para os levar até à histórica plataforma 39-A





Quando faltarem cerca de 2h15 minutos para o lançamento, os dois tripulantes vão entrar na capsula Dragon, onde uma vasta equipa de técnicos de voo vão verificar a instalação dos astronautas no interior da nave.





Uma hora e 50 minutos da ignição é fechada a escotilha, selada e pressurizada.







Quando os relógios marcarem 40 minutos para o lançamento, o braço de acesso ao topo do Falcon 9 é retirado, dando-se inicio, pouco depois (T -00:35) ao abastecimento dos dois estágios do foguete.





Este procedimento decorrerá praticamente até um minuto antes da descolagem.





O foguetão usa uma espécie de querosene refinado (RP-1) que combinado com o oxigénio líquido, cria muito dióxido de carbono quando queimado. A quantidade de querosene em três foguetes do Falcon 9 é de aproximadamente 440 toneladas e o RP-1 possui um teor de carbono de 34 por cento.





Foi precisamente durante este período que após verificação e actualização dos dados meteorológicos que o lançamento foi adiado esta quarta-feira.





Mas se tudo decorrer normalmente a contagem continuará até aos 5 minutos finais, onde serão confirmados todas as luzes verdes (sistemas) e ao minuto 00:00 é dada a ordem de partida.





Passados 12 minutos a cápsulaestará em órbita a cerca de 350 quilómetros de altitude, com os dois astronautas a poderem apreciar, mais uma vez a esfera azul de nome Terra.

A vontade de voar mais alto







Faltava ainda 2 horas e 48 minutos, da passada quarta-feira, quando o astronauta Doug Hurley fez a honra de entrada na nova capsula de transporte Dragon da Space X, seguido pouco depois pelo companheiro de viagem Bob Behnken.





A vontade de subir de novo ao espaço era tanta que os dois astronautas anteciparam o horário estabelecido e entraram a bordo da cápsula meia hora antes do previsto.







Infelizmente aconteceu o que certamente não desejavam e a partida foi adiada.







Doug e Bob realizaram todos os procedimentos para a partida, assistiram ao encerramento da escotilha, à pressurização da cabine e ao inicio do abastecimento dos tanques dos dois estágios do foguetão, mas após o relatório meteorológico programado para 20 minutos antes da luz verde final, as noticias não foram as melhores.





A contagem decrescente no relógio digital marcava T -16:53 quando foi cancelado este voo tripulado, a partir dos Estados Unidos, nove anos após o fim dos voos nos programas do Space-Shuttle.





As comunicações vindas do centro de comando davam conta que existiam uma série de condições que "violariam as regras de lançamento". Desta forma não poderiam prosseguir com o lançamento.





Doug: "5100 e a toda a equipa … Nós entendemos e já nos voltamos a ver."





Foi com total naturalidade que Douglas Hurley e Bob Behnken reagiram a esta comunicação, porque já era de alguma forma previsível que o tempo não ajudasse ao lançamento.





Devido às questões de segurança e à retirada do combustível que já tinha dado entrada no foguete, os astronautas tiveram que permanecer dentro da cápsula, com os sistemas de escape de emergência ligados, cerca de duas horas e meia após a entrada.





Se o tempo tivesse permitido a esta hora já os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken, estariam em a bordo da Estação Espacial Internacional, para lá permanecerem entre 30 a 90 dias, estado previsto o regresso o mais tardar a 28 de agosto deste ano.







Um fato com design futurista

A imagem deste fato espacial, bem ao jeito dos filmes de ficção, foi oficialmente promovido quando Elon Musk e a Space X colocou no espaço um carro Tesla conduzido pelo famoso StarMan.









Foram necessários quatro anos para conceber este novo fato espacial, pois o desafio foi realizar algo funcional, mas acima de tudo bonito.





Um fato que teve um cunho estilístico do figurinista de Hollywood Jose Fernandez, conhecido por produzir figurinos para filmes de sucesso como Batman vs. Superman , Mulher Maravilha, Wolverine e Capitão América no filme Guerra Civil ".







Do ponto de vista tecnológico, este novo fato é composto por um sistema de comunicação e controlos de pressão e temperatura integrados.







Após a instalação dos astronautas dentro das cadeiras da cápsula Dragon o fato é ligado ao sistema da nave através de uma ligação existente na perna direita.











Mas se o fato é futurista, a funcionalidade também é fator essencial. Exemplo disso mesmo são as luvas, retrateis e quando colocadas são sensíveis ao toque, facilitando o controlo dos comandos nos écrãs táteis existentes no interior da cápsula.







Chris Trigg, gestor da construção destes equipamentos da SpaceX, partilhou num vídeo da rede social Twitter que "o fato e o assento trabalham de forma simbiótica."



Já o capacete, segundo a NASA, é fabricado sob medida usando a tecnologia de impressão 3D. Este inclui válvulas integradas, mecanismos para retração e travamento da viseira e microfones na estrutura do capacete.”





Não menos importante é que este fato não está preparado para realizar saídas espaciais, servindo apenas para proteger os astronautas durante o lançamento, viagem e regresso do espaço.