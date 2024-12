Nascimentos prematuros preocupam autoridades de saúde moçambicanas na Beira

De acordo com a médica pediatra do HCB, Nércia Liasse, a idade das gestantes, a nutrição inadequada, as complicações durante a gravidez e a pobreza são apontados como os fatores que contribuem para o elevado índice de partos prematuros na maior unidade de saúde do centro de Moçambique.

"É um caso preocupante para o setor da pediatria, pois as taxas têm contribuído em 80% das mortes nos serviços de neonatologia", avançou Nércia Liasse.

A especialista acrescentou que, nestes casos, os bebés nascem aos sete a oito meses de gestão, o que tem obrigado a uma assistência especializada naquela unidade sanitária, reforçando o apelo às grávidas para que recorram ao atendimento hospitalar sempre que notarem alguma anomalia na gestação.

"Elas devem buscar soluções e intervenções que possam ajudá-las a separar os obstáculos associados à prematuridade", frisou.

Atualmente, 31 bebés encontram-se internados nos serviços de neonatologia do HCB, dos quais 21 são prematuros. Entre estes, nove estão em cuidados intensivos neonatais, incluindo cinco com peso inferior a um quilograma.