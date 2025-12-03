NATO defende que Ucrânia tem de estar "o mais forte possível"

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, não marca presença no encontro da NATO em Bruxelas. No entanto, Rutte frisa que “não tira qualquer conclusão da ausência”, sublinhando que está em “contacto próximo” com os Estados Unidos.

"Estou convencido de que estes esforços contínuos acabarão por restaurar a paz na Europa", acrescentou Rutte aos jornalistas. Os europeus temem ser postos de lado nestas negociações e que seja alcançado um acordo desfavorável a Kiev sem a sua participação.





O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou esta quarta-feira que é positivo que as conversações de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia estejam em curso, mas que é necessário garantir que Kiev está na posição mais forte possível.", mas também "", sublinhou Rutte.À entrada para uma reunião ministerial no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas (Bélgica), Mark Rutte acrescentou que “”.À chegada para o encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, Mark Rutte afirmou aos jornalistas queO secretário-geral da NATO recordou que no passado o presidente da Federação Russa fez comentários semelhantes.Mark Rutte considerou que "só os Estados Unidos da América" poderiam ter negociado a paz entre a Ucrânia e a Rússia e voltou a saudar os esforços do presidente, Donald Trump."A última noite foi importante, mas haverá mais momento importantes", comentou, recusando comentar todas as reuniões entre autoridades de Washington com o Kremlin e com o governo ucraniano.