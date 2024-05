NATO diz que Rússia não tem números para grandes avanços

"A Rússia não tem os números necessários para alcançar um avanço estratégico, não acreditamos nisso e, em concreto, não tem as competências e a capacidade para o fazer", disse o Comandante Supremo Aliado para a Europa (SACEUR), Christopher G. Cavoli, em conferência de imprensa conjunta com o presidente do Comité Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Rob Bauer.

As tropas russas "têm a capacidade para fazer ligeiros avanços e é isso que tem acontecido", admitiu o general norte-americano.

Já Rob Bauer disse que "as circunstâncias não se alteraram ao ponto de a Ucrânia querer avançar para uma negociação" para um cessar-fogo.

"A reunião entre [Vladimir] Putin [Presidente russo] e Xi [Jinping, Presidente da China] não alterou as circunstâncias", completou, numa altura em que as tropas russas estão a reconquistar alguns zonas de Kharkiv.

O presidente do Comité Militar da Aliança Atlântica assegurou "que o apoio está a caminho" da Ucrânia e que vários países reafirmaram a intenção de continuar a apoiar o país invadido há dois anos, mas apenas referiu o que já era conhecido, como um terceiro sistema de defesa antiaéreo Patriot disponibilizado pela Alemanha.