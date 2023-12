"NATO está a monitorizar". Míssil russo terá entrado no espaço aéreo polaco

"Tudo indica que um míssil russo entrou no espaço aéreo da Polónia.Temos confirmação disso nos radares e de aliados" da NATO, indicou o chefe das Forças Armadas da Polónia, o general Wieslaw Kukula."Todo o caminho percorrido pelo míssil em território polaco foi monitorizado", revelou por sua vez à imprensa o general Maciej Klisz, comandante operacional das Forças Armadas do país. "Neste momento, o cenário para que aponto vai no sentido de o míssil ter saído do espaço aéreo da Polónia".

O incidente ocorreu durante a manhã e as forças polacas ativaram "todas as forças e recursos" disponíveis.

De acordo com este responsável,. Entretanto, o recém-eleito primeiro-ministro Donald Tusk reuniu-se com os chefes dos serviços de segurança para discutir o incidente.Segundo a estação polaca TV Republika, as autoridades estão a realizar buscas perto de Hrubieszow para verificarem se o míssil terá caído nessa cidade polaca.

"Recebemos a informação de que um objeto apareceu nos radares junto de Hrubieszow. Não temos confirmação de que tenha caído na nossa região", indicou o governador da região de Lublin, Krzysztof Komorski.

"NATO continua vigilante"



Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.