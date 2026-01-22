NATO garante que não propôs compromissos sobre soberania da Gronelândia

A porta-voz da NATO, Allison Hart, veio na manhã desta quinta-feira reforçar que Mark Rutte não propôs a Donald Trump qualquer compromisso sobre a soberania da Gronelândia durante as conversas com o presidente norte-americano ligadas à situação deste território.



Trump fez o anúncio primeiro nas redes sociais e depois de viva voz a uma cadeia de televisão norte-americana.





Uma declaração recebida com ceticismo profundo pelos gronelandeses, com o ministro dinamarquês dos Negócios Estrangeiros a referir que “o dia terminou melhor do que começou. Agora vamos sentar-nos e negociar”.Luís Peixoto - Antena 1





Poucas horas antes, no discurso perante o Fórum Económico Mundial, Trump tinha afastado o uso da força para tomar a Gronelândia, mas exigiu negociações imediatas sobre a aquisição deste território, reafirmando ser o único país capaz de garantir a segurança do “pedaço de gelo”, respeitando as linhas vermelhas da Dinamarca.





Ainda dentro desta temática, o secretário-geral da NATO garantiu à Fox News que a questão da soberania da Gronelândia não foi abordada nas conversas que teve com Donald Trump, em Davos, à margem do Fórum.