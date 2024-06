NATO. Hungria apoia nomeação do neerlandês Mark Rutte

"A Hungria está pronta a apoiar a candidatura do primeiro-ministro Rutte a secretário-geral da NATO", afirmou Orbán nas redes sociais, citado pela agência espanhola EFE.

Orbán fez acompanhar a declaração com a publicação de uma carta em que Rutte se compromete a respeitar o acordo estabelecido por Stoltenberg sobre a não participação da Hungria em iniciativas da NATO relacionadas com a Ucrânia.

Segundo o compromisso, Budapeste não participará na missão de treino da NATO para recrutas ucranianos nem nas iniciativas de envio de armas no âmbito da invasão russa da Ucrânia.

Orbán tem discordado de muitas decisões dos aliados e da União Europeia (UE) em relação ao apoio à Ucrânia desde que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.

O líder húngaro insistiu que Rutte "confirmou que apoia totalmente" o acordo e que "continuará a fazê-lo se vier a ser o próximo secretário-geral da NATO".

Orbán, que se opunha à nomeação de Rutte, reuniu-se com o político dos Países Baixos em Bruxelas na segunda-feira, à margem do Conselho Europeu informal.

O anúncio da Hungria segue-se ao da Eslováquia, que confirmou hoje o apoio a Rutte como chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte, atualmente com 32 membros, incluindo Portugal.

Juntamente com a Hungria e a Eslováquia, a Roménia apresentou um candidato próprio, o Presidente Klaus Iohannis, numa tentativa de obter o apoio dos aliados da Europa de Leste.