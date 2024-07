NATO sabia de ida de Orbán a Moscovo e insiste que não representa Aliança

"Ele [Viktor Orbán] não está a representar a NATO, está a representar o seu próprio país", disse Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas.

O secretário-geral cessante revelou que sabia da visita da Moscovo, apesar de a Comissão Europeia não estar informada. "A Hungria informou-nos da visita".

Fonte europeia relevou à Lusa na quinta-feira que o Governo húngaro tinha garantido que o primeiro-ministro só iria deslocar-se ao Azerbaijão e que não estava prevista uma visita à Rússia.

Mas hoje Viktor Orbán está em Moscovo e divulgou a visita utilizando o logótipo da presidência húngara do Conselho da União Europeia (UE).

Jens Stoltenberg disse esperar um contacto posterior de Orbán para discutir o encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, como aconteceu em outras ocasiões.

"Ele já tinha ido noutras alturas a Moscovo e no seu regresso discutimos os encontros que teve", acrescentou o secretário-geral da Aliança Atlântica.