Naufrágio ao largo de Chipre. Autoridades investigam denúncias de passageiros

O ministro das Obras Públicas e dos Transportes da RTNC, Erhan Arikli, afirmou à agência Anadolu que todas as queixas apresentadas pelos passageiros serão analisadas.





Entre as alegações que serão investigadas estão a possibilidade de as portas da embarcação estarem trancadas durante o naufrágio e de o capitão ter abandonado o navio.

Arikli garantiu que o Ministério vai realizar "uma investigação independente" daquela conduzida pela polícia.





O processo deverá analisar a documentação da embarcação, as condições de navegabilidade, as licenças portuárias e as medidas de segurança existentes.

De acordo com relatos dos sobreviventes, o ferry começou a meter água pela proa pouco depois de deixar Kyrenia, por volta do meio-dia.





Alguns passageiros afirmam que alertado a tripulação para a entrada de água, mas alegam que os avisos não foram devidamente considerados.

A bordo seguiam 267 pessoas: 259 passageiros e oito tripulantes.





Até ao momento, 241 pessoas foram resgatadas, enquanto oito morreram. Outros 18 passageiros permanecem desaparecidos.

O capitão do ferry e os sete elementos da tripulação encontram-se sob custódia, segundo o ministro.

As operações de busca e salvamento continuam para localizar os passageiros desaparecidos.





A agência Reuters diz que estão envolvidos meios do Comando das Forças de Segurança da RTNC, da Guarda Costeira, da Organização de Defesa Civil e da Direção-Geral da Polícia, com o apoio de equipas turcas.

As autoridades da República Turca do Norte do Chipre (RTNC) vão investigar as alegações feitas por alguns passageiros sobreviventes do naufrágio do' ferry' de alta velocidade 'Filo Jet', ocorrido no domingo ao largo do Porto de Kyrenia.A situação agravou-se quando a embarcação tentou regressar ao porto e o 'Filo Jet' acabou por virar e afundar-se.Helicópteros e equipas especializadas participam nas operações, que decorrem ao largo da costa de Kyrenia.O 'Filo Jet assegurava uma ligação marítima entre Kyrenia, na RTNC, e Tasucu, na província turca de Mersin.