Naufrágio no Afeganistão provoca 20 mortos

O diretor provincial do departamento de informação e cultura da província de Nangarhar, Quraishi Badlon, disse havia mulheres e crianças entre as vítimas mortais.

"Um barco com 25 passageiros a bordo estava a atravessar o rio Kunar na zona de Basewal", disse o porta-voz da polícia da província de Nangarhar, onde ocorreu o incidente, Abdul Basir Zabuli, à agência espanhola EFE.

Cinco dos passageiros sobreviveram ao naufrágio, segundo os residentes da aldeia.

As equipas de socorro conseguiram recuperar os corpos de um homem, uma mulher, dois rapazes e uma rapariga, informou o departamento de saúde de Nangarhar num comunicado citado pela agência norte-americana AP.

Uma equipa médica e ambulâncias foram enviadas para a zona, disse o departamento de saúde local.

As autoridades não forneceram pormenores sobre a causa do acidente e disseram que os socorristas ainda estavam à procura de outros corpos.

Após décadas de conflito no Afeganistão, a falta de pontes e de outras infraestruturas de transporte obriga muitas vezes a população a utilizar embarcações construídas localmente para atravessar rios.

O desenvolvimento das infraestruturas do Afeganistão sofreu um grave declínio após a tomada do poder pelos talibãs em 15 de agosto de 2021, segundo a EFE.

Com o bloqueio das reservas internacionais, no âmbito das sanções contra o regime islamita, e dos fundos de ajuda ao desenvolvimento, os talibãs enfrentam graves problemas financeiros para satisfazer as necessidades mais básicas do país.