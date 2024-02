Navalny estaria prestes a ser libertado

Nacho Doce - Reuters

Num vídeo publicado no YouTube, Maria Pevchikh explica que estava a ser negociada a troca de Navalny e dois norte-americanos por um membro dos serviços de segurança russos, que está preso em Berlim.



Essas negociações estariam na fase final quando Navalny morreu.



A ativista anticorrupção russa não adiantou o nome dos dois norte-americanos em causa, mas é público que os Estados Unidos estão a tentar ter de volta o jornalista do Wall Street Journal Evan Gersh-kovich e o antigo membro da Marinha norte-americana Paul Whelan.



Segundo esta colaboradora da equipa de Navalny, o líder da oposição russa terá sido morto no dia 16 de fevereiro, porque o presidente russo Vladimir Putin não conseguia tolerar a ideia de que poderia vir a ser libertado.