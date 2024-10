Navio atingido por `drone` na costa do Iémen

"Um navio foi atingido por um `drone`. O tanque de lastro número 6 da porta foi perfurado", relatou a UKMTO.

A agência militar britânica já tinha reportado quatro explosões perto do mesmo navio.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque.

O incidente ocorreu a 64 milhas náuticas a noroeste de Hodeida, uma cidade controlada pelos rebeldes Huthis e alvo de ataques israelitas no domingo.

Os ataques israelitas, que atingiram nomeadamente o porto de Hodeida e uma central elétrica, fizeram cinco mortos e 67 feridos, segundo os Huthis.

Estes rebeldes apoiados pelo Irão assumiram a responsabilidade por vários ataques com mísseis contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza, afirmando agir em solidariedade com os palestinianos.

Os Huthis atacam também navios que acreditam estar ligados a Israel, no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.

Estes ataques com mísseis e `drones` perturbaram o tráfego nesta área marítima de grande importância para o comércio global, o que levou os Estados Unidos a criarem uma coligação marítima internacional e a atacar alvos rebeldes no Iémen, por vezes com a ajuda do Reino Unido.