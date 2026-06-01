Navio cargueiro atingido no Golfo Pérsico ao largo do Iraque

Navio cargueiro atingido no Golfo Pérsico ao largo do Iraque

Um navio cargueiro que transitava pelo Golfo Pérsico, a cerca de 40 milhas náuticas a sudeste de Umm Qasr, no Iraque, foi atingido por um projétil desconhecido no seu lado estibordo, causando uma grande explosão,

RTP /

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A informação foi veiculada pela UKMTO (agência de operações de comércio marítimo do Reino Unido) esta segunda-feira.

A UKMTO afirmou desconhecer qualquer impacto ambiental imediato.
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