Guarda Revolucionária ameaça abrir "novas frentes" em resposta à ofensiva de Israel no Líbano

Mohsen Rezaee, um conselheiro do líder supremo do Irão, aiatola Mojtaba Khamenei, advertiu na rede social X que Teerão está a perder a "paciência". A paciência das Forças Armadas iranianas tem limites", avisou.



O Quartel-General Central Khatam al-Anbiya das Forças Armadas do Irão alertou, em seguida, em comunicado, os residentes do norte de Israel e dos colonatos militares para que abandonem a região caso Israel realize o ataque ameaçado contra Beirute e os seus subúrbios a sul.



“Perante as repetidas violações do cessar-fogo por parte do regime, alertamos os residentes das zonas do norte e dos colonatos militares nos territórios ocupados que, caso esta ameaça se concretize, devem abandonar a região se não desejarem sofrer danos”, referiu o comunicado.





Os meios de comunicação iranianos tinham noticiado, esta segunda-feira, que Teerão e os seus aliados estavam a considerar a “ativação de outras frentes” além do estreito de Ormuz, incluindo o estreito de Bab al-Mandeb, em resposta aos ataques de Israel ao Líbano.



Outros alvos do Irão





A agência Tasnim precisou que o regime xiita iraniano, iria considerar o encerramento total do Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial que transportava um quinto do fornecimento mundial de petróleo antes da guerra, e o bloqueio de outras vias navegáveis, incluindo o Estreito de Bab el-Mandeb, com o objectivo de punir Israel e os seus aliados.



Aquela via marítima é uma das rotas mais vitais do mundo, ligando o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e ao Oceano Índico.





A Tasnim não referiu quais os aliados que iriam apoiar o alargamento das operações da IRGC, o qual poderá incluir tanto ao Hezbollah libanês como aos Houthi iemenitas, grupos armados que operam nos seus países em defesa dos interesses de Teerão. O Hamas, um grupo palestiniano igualmente apoiado militarmente pelo regime xiita, em Gaza, foi obrigado a desescalar as sua operações após as operações israelitas no território, ao longo de dois anos.

"O Irão considera que" e, "em resposta, está determinado a conduzir operações defensivas" e a "abrir novas frentes", declararam os Guardas da Revolução, numa ameaça direta a alvos israelitas.