Projéteis atingem navio cargueiro que navegava no Golfo Pérsico ao largo do Iraque

A UKMTO afirmou desconhecer qualquer impacto ambiental imediato.





Detalhes sobre o tipo de projétil e a sua origem, não foram imediatamente comunicados.





“Um navio cargueiro estava em trânsito no Golfo Pérsico quando ocorreu uma grande explosão após ter sido atingido por um projétil desconhecido a estibordo”, referiu a agência britânica. “A UKMTO desconhece qualquer impacto ambiental neste momento. As autoridades estão a investigar”, acrescentou. Nos últimos três meses até 26 de maio, a UKMTO informou ter recebido 52 relatos de incidentes envolvendo embarcações que operavam no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no Golfo de Omã. Destes, 28 eram relatos de ataques e 22 de atividades suspeitas.







Horas depois, fontes iraquianas referiram a ocorrência de um segundo ataque à mesma embarcação, com drones, segundo uma avaliação inicial.



O incêndio a bordo da embarcação foi posteriormente controlado, acrescentaram as autoridades iraquianas.



"Enquanto avaliávamos os danos da primeira explosão, ouvimos um drone a pairar acima de nós, seguido de uma forte explosão que provocou um incêndio no petroleiro", disse um membro da patrulha marítima iraquiana à Reuters.





Os ataques esporádicos a navios no Golfo Pérsico levaram a maioria das empresas a suspender as suas operações na região.



Irão alarga operações









O Estreito de Bab el-Mandeb é uma das rotas marítimas mais vitais do mundo, ligando o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e ao Oceano Índico.





O seu encerramento poderá perturbar significativamente o comércio global e afectar ainda mais os mercados petrolíferos. Os preços do petróleo subiram acentuadamente após a notícia. Bab al-Mandeb está localizado na extremidade sul do Mar Vermelho e é uma porta de entrada crucial para o Canal do Suez, que liga a Europa à Ásia através de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Com apenas 29 quilómetros (18 milhas) de largura no seu ponto mais estreito, é um local onde já foram atacados navios pelos rebeldes houthis do Iémen, apoiados pelo Irão.







No final de 2023, os militantes houthis começaram a atacar embarcações comerciais que passavam pelo estreito em retaliação pela guerra de Israel em Gaza.





Os ataques levaram as companhias de navegação a utilizar rotas mais longas, acrescentando semanas às viagens e obrigando-as a gastar mais em combustível, seguros e salários dos marinheiros.



Quase 15 por cento do comércio marítimo global passa pelo estreito de Bab el-Mandeb. As anteriores interrupções na navegação, entre 2023 e 2025, custaram provavelmente cerca de 20 mil milhões de dólares por ano, segundo estimativas do setor.



O estreito, no entanto, tem-se mantido amplamente navegável durante a actual guerra, preservando uma rota de exportação crucial para a Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo bruto, depois de o Irão ter efectivamente encerrado o Estreito de Ormuz.

A informação foi veiculada pela UKMTO (agência de operações de comércio marítimo do Reino Unido), esta segunda-feira.