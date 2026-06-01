Projéteis atingem navio cargueiro que navegava no Golfo Pérsico ao largo do Iraque

Projéteis atingem navio cargueiro que navegava no Golfo Pérsico ao largo do Iraque

Um navio cargueiro que transitava pelo Golfo Pérsico, a cerca de 40 milhas náuticas a sudeste do porto de Umm Qasr, no Iraque, foi atingido por um projétil desconhecido no seu lado estibordo, causando uma grande explosão,

Graça Andrade Ramos - RTP /
Ecrã de smartphone com um mapa de tráfego marítimo, mostrando uma concentração de navios no Estreito de Bab el-Mandeb, a 30 de março de 2026 Foto: Samuel Boivin - NurPhoto - AFP

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A informação foi veiculada pela UKMTO (agência de operações de comércio marítimo do Reino Unido), esta segunda-feira.

A UKMTO afirmou desconhecer qualquer impacto ambiental imediato.

Detalhes sobre o tipo de projétil e a sua origem, não foram imediatamente comunicados.

“Um navio cargueiro estava em trânsito no Golfo Pérsico quando ocorreu uma grande explosão após ter sido atingido por um projétil desconhecido a estibordo”, referiu a agência britânica. “A UKMTO desconhece qualquer impacto ambiental neste momento. As autoridades estão a investigar”, acrescentou. Nos últimos três meses até 26 de maio, a UKMTO informou ter recebido 52 relatos de incidentes envolvendo embarcações que operavam no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz e no Golfo de Omã. Destes, 28 eram relatos de ataques e 22 de atividades suspeitas.


Horas depois, fontes iraquianas referiram a ocorrência de um segundo ataque à mesma embarcação, com drones, segundo uma avaliação inicial.

O incêndio a bordo da embarcação foi posteriormente controlado, acrescentaram as autoridades iraquianas.

"Enquanto avaliávamos os danos da primeira explosão, ouvimos um drone a pairar acima de nós, seguido de uma forte explosão que provocou um incêndio no petroleiro", disse um membro da patrulha marítima iraquiana à Reuters.

Os ataques esporádicos a navios no Golfo Pérsico levaram a maioria das empresas a suspender as suas operações na região.
Irão alarga operações

Esta segunda-feira, os meios de comunicação iranianos. noticiaram que Teerão e os seus aliados estão a considerar a “ativação de outras frentes” além do estreito de Ormuz, incluindo o estreito de Bab al-Mandeb, em resposta aos ataques de Israel ao Líbano.

O Estreito de Bab el-Mandeb é uma das rotas marítimas mais vitais do mundo, ligando o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e ao Oceano Índico.

O seu encerramento poderá perturbar significativamente o comércio global e afectar ainda mais os mercados petrolíferos. Os preços do petróleo subiram acentuadamente após a notícia. Bab al-Mandeb está localizado na extremidade sul do Mar Vermelho e é uma porta de entrada crucial para o Canal do Suez, que liga a Europa à Ásia através de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Com apenas 29 quilómetros (18 milhas) de largura no seu ponto mais estreito, é um local onde já foram atacados navios pelos rebeldes houthis do Iémen, apoiados pelo Irão.


No final de 2023, os militantes houthis começaram a atacar embarcações comerciais que passavam pelo estreito em retaliação pela guerra de Israel em Gaza. 

Os ataques levaram as companhias de navegação a utilizar rotas mais longas, acrescentando semanas às viagens e obrigando-as a gastar mais em combustível, seguros e salários dos marinheiros.

Quase 15 por cento do comércio marítimo global passa pelo estreito de Bab el-Mandeb. As anteriores interrupções na navegação, entre 2023 e 2025, custaram provavelmente cerca de 20 mil milhões de dólares por ano, segundo estimativas do setor.

O estreito, no entanto, tem-se mantido amplamente navegável durante a actual guerra, preservando uma rota de exportação crucial para a Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo bruto, depois de o Irão ter efectivamente encerrado o Estreito de Ormuz. 
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