Exército israelita alerta para novos ataques se Hezbollah prosseguir com bombardeamentos

"Se a organização 'terrorista' Hezbollah continuar a disparar rockets contra cidades e vilas israelitas, o exército responderá atacando alvos no sul de Beirute", alertou Avichay Adraee, porta-voz militar que fala árabe, numa mensagem publicada no Telegram, apelando aos residentes para que abandonem a região.





O exército israelita informou ter intercetado mais três projéteis lançados do Líbano em direção ao território israelita, esta segunda-feira.



Numa publicação no Telegram, o exército afirmou que as interceções ocorreram após o acionamento de sirenes em toda a região norte de Israel. As forças israelitas identificaram ainda dois "alvos aéreos suspeitos" na zona norte do país, incluindo a zona de Metula.



As sirenes foram acionadas pelo menos seis vezes no norte de Israel até à data.







O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, instruiu anteriormente as forças armadas para atacarem "alvos terroristas no distrito de Dahiyeh, em Beirute".



Israel também emitiu ameaças de deslocação forçada para outras nove cidades libanesas.

