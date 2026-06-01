Trump diz que não se "importa" com o fim das negociações com Teerão

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Segundo uma entrevista à CNBC, o presidente norte-americano disse não estar preocupado com o eventual fim das negociações com Teerão.



"Não me importo se elas terminaram, honestamente... Eu realmente não me importo. Não podia importar-me menos", disse Trump a Eamon Javers, numa entrevista por telefone.





"Acho que temos falado demais, para dizer a verdade. Acho que o silêncio seria muito bom, e isso poderia durar muito tempo", disse Trump.

Diálogo com o Hezbollah





Numa catadupa de declarações, o presidente dos EUA garantiu depois que Israel e o Hezbollah lhe prometeram a paz no Líbano e afirmou ainda que as negociações com Teerão estavam de facto em curso.





Na sua rede Truth Social, Trump afirmou que "falou", através de intermediários, com o grupo paramilitar libanês Hezbollah, alegando que este lhe tinha prometido "não atacar Israel". Nunca nenhum presidente dos EUA falou com o Hezbollah, com ou sem intermediários. O grupo é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos.



"Tive uma conversa muito produtiva com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e não haverá tropas a ir para Beirute, e quaisquer tropas que estivessem a caminho já foram impedidas de prosseguir", disse Trump numa publicação no Truth Social.



Duas fontes israelitas tinham revelado à agência Reuters, que Israel aguardava apenas a aprovação final do presidente norte-americano para prosseguir com a operação nos subúrbios do sul de Beirute que anunciou durante a tarde.



"Da mesma forma, através de representantes de alto nível, tive uma conversa muito produtiva com o Hezbollah, e eles concordaram em cessar todos os bombardeamentos", afirmou Trump.











Um responsável libanês disse à Reuters que o Hezbollah informou os EUA, através do presidente do parlamento libanês, Nabih Berri, de que estava disposto a suspender os ataques ao norte de Israel em troca de Israel poupar Beirute e os seus arredores.



Trump disse ainda na mesma Truth Social, que "as decisões" com o Irão "prosseguem a um ritmo rápido", negando alegações de Teerão sobre o fim do diálogo.









Em declarações anteriores ànum breve telefonema, o presidente norte-americano tinha frisado que os EUA não foram informados com antecedência da decisão iraniana de suspender o diálogo."São melhores negociadores do que combatentes", disse Trump "Mas não nos informaram disso".sobre a suspensão do diálogo, defendendo depois que um período de silência seria benéfico.