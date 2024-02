Navio de carga embate em ponte e causa pelo menos dois mortos no sul da China

Um navio porta-contentores, na altura vazio, viajava de Foshan, na província de Guangdong, para a capital provincial, Guangzhou, quando atingiu a ponte, por volta das 05:30 (21:30 de quarta-feira em Lisboa), avançou o Departamento de Assuntos Marítimos de Guangzhou.

O navio "embateu num pilar da ponte Lixinsha" provocando "a rutura do tabuleiro" da estrutura e a queda de cinco viaturas, algumas na água, algumas em cima do barco, acrescentou o departamento, em comunicado.

"Duas pessoas foram resgatadas, duas morreram, um tripulante ficou levemente ferido e três pessoas ainda estão desaparecidas", referiu o departamento.

O departamento disse que as causas do acidente estavam "sob investigação" e que as operações de resgate prosseguiam.

Imagens transmitidas pela televisão estatal chinesa CCTV mostram equipas de resgate a atravessar um canal num barco insuflável em direção à ponte danificada.

De acordo com a CCTV, dezenas de equipas de resgate foram enviadas ao local, incluindo algumas que vieram como reforços da vizinha metrópole de Shenzhen, junto a Hong Kong.