Navios ligados ao Irão impulsionam o tráfego no Estreito de Ormuz

Caram é a palavra árabe para "generosidade". A associação, criada em 2022 para unir a comunidade libanesa em Portugal, não esquece as suas raízes e continua a olhar por quem ainda vive no país de origem - e, sobretudo, para quem vive a ameaça da guerra.





Bassima Jamaleddine vive em Portugal há quatro anos, mas tem, à distância, a sua própria experiência da guerra. Num equilíbrio determinado entre o português e o inglês, a futura presidente da Caram Portugal conta que mantém família em Beirute e que, agora, todas as suas irmãs estão deslocadas. "Acompanhamos sem parar o que acontece por lá", diz-nos.





Tarek Mabsoud gostava, agora, de levar a filha ao seu país, mas não sabe se isso vai acontecer em breve. Para já, não há sinais de paz. "Estamos todas as manhãs, a todo o tempo, no telefone a ver o que se está a passar, que novidades é que há, que zonas é que estão em perigo. Desta vez parece-me que há muito mais zonas afetadas e elas têm pessoas que conhecemos, que estão espalhadas pelo país. Todo o país está a passar pela incerteza: Beirute, fora de Beirute - todas as zonas. Podemos inventar desculpas todos os dias para atacar qualquer prédio, qualquer lugar", lamenta.





A cozinha libanesa é uma cozinha aromática, mas leve, temperada a hortelã e coentros, cominhos, zátar e sumac. À mesa partilha-se. É isso o mezze libanês: um momento de convívio e comunhão à volta de pratos como o hummus, o tabbouleh, o kibbeh, a shoarma ou o falafel. Não estranha, por isso, que uma das iniciativas solidárias da Caram Portugal seja um convite a uma viagem gastronómica pela cozinha do Médio Oriente.De acordo com as últimas contas das Nações Unidas, já morreram, nos ataques israelitas em território libanês, mais de 1500 pessoas, e o número de deslocados ultrapassa o milhão. É a esses, àqueles que tiveram de abandonar as casas onde viviam, que a Caram Portugal quer chegar. Bassima Jamaleddine, membro da associação, explica que a prioridade é garantir-lhes alimentos, abrigo e medicamentos. No fundo, falta tudo aos deslocados libaneses. "A nossa maior preocupação é a segurança das pessoas. Quando vemos famílias e crianças a dormir na rua, a nossa única prioridade é encontrarmos formas de diminuir o seu sofrimento", afirma.Encontramos Bassima Jamaleddine à mesa do Sumaya, restaurante de comida libanesa no Príncipe Real, em Lisboa. É um dos restaurantes que aderem, até dia 17 de abril, à iniciativa "Dine & Donate", cujas verbas revertem para organizações que trabalham com os deslocados libaneses. "O valor vai totalmente para a ajuda humanitária. A Caram Portugal envia essas doações para organizações parceiras, de confiança, no Líbano. O dinheiro é usado para ajudar as famílias deslocadas, garantindo que elas têm o básico: comida, um lugar seguro para ficar e cuidados médicos", adianta.A partir de Portugal, a mais de cinco mil quilómetros de distância, Bassima tenta ajudar como pode; Tarek Mabsoud, proprietário do Sumaya, também. "Esta iniciativa significa muito: é mexer-se, é fazer alguma coisa. É muito importante", considerou.Tarek Mabsoud vive em Lisboa há 37 anos. Era pequeno quando veio com os pais, nos anos 80, para Portugal, mas nunca deixou a ligação ao Líbano. "Para mim, o Líbano são as pessoas e a maneira como fui acolhido tantas vezes. Não tenho palavras para descrever. Uma coisa que me surpreendeu sempre foi a generosidade das pessoas", explica. E entre elas está a avó, Sumaya - ela que dá o nome ao restaurante, ela que ensinou a Tarek Mabsoud os segredos da cozinha libanesa.Resta ajudar quem ficou e, desta vez, ajudar significa comer, até 17 de abril, num dos oito restaurantes que aderem à iniciativa da Caram Portugal: o Sumaya, o Mesa, o Bal, o Touta, o Falafoliva, o The Happy Salad, o Maída e o Taza. Era o que Tarek Mabsoud gostava que acontecesse, também, no Médio Oriente. "Vamos largar as armas, vamos sentar-nos à mesa, comer e apoiar aqueles precisam de ser apoiados", concluiu.