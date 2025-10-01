"Navios não identificados" aproximam-se da flotilha de Gaza

"Embarcações não identificadas aproximaram-se de vários barcos da flotilha, alguns com as luzes apagadas", anunciou a flotilha, na plataforma de mensagens Telegram às 03:30 (hora de Lisboa).

"Os participantes aplicaram protocolos de segurança em preparação para uma interceção", mas entretanto "as embarcações já abandonaram a flotilha", acrescentou a organização.

"Continuamos a navegar para Gaza, aproximando-nos da marca das 120 milhas náuticas [220 quilómetros], perto da zona onde as flotilhas anteriores foram interceptadas e/ou atacadas", sublinhou a mensagem.

O grupo, composto por mais de 50 embarcações, já tinha mencionado um "aumento da atividade de `drones`" a sobrevoar os barcos.

A Marinha israelita disse estar pronta para intercetar a Flotilha Global Sumud.

Fontes militares indicaram à estação pública israelita Kan que a Marinha israelita planeia transferir os ativistas para um grande navio militar e rebocar as embarcações para o porto de Ashdod, com a possibilidade de algumas serem afundadas no mar.

Israel tem reiterado que não permitirá a entrada da flotilha nas águas de Gaza, mantendo o bloqueio imposto ao enclave palestiniano.

O Governo reiterou na terça-feira o apelo aos ativistas portugueses a bordo da flotilha que pretende levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza para que se mantenham em águas internacionais, alertando para "riscos muito sérios".

"Dada a informação disponível sobre a localização atual da flotilha, fazemos um novo apelo a que não deixem as águas internacionais; sair desse espaço comporta riscos muito sérios de que estarão decerto cientes", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, à líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, à atriz Sofia Aparício e ao ativista Miguel Duarte.

"Sem pôr em causa o respeito pela autonomia individual, deixamos este novo apelo e recordamos que há disponibilidade efetiva para fazer chegar a ajuda humanitária que transportam a Gaza através de Chipre", insistiu o Governo.

Esta proposta, avançada por Itália e que teria a colaboração da Igreja Católica, já foi rejeitada pelos ativistas, que afirmam querer romper o bloqueio israelita ao enclave palestiniano.

A Flotilha Global Sumud é considerada a maior flotilha humanitária organizada até ao momento.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 66 mil mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Israel também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças.