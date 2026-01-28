Nawrocki reclama à Alemanha compensações pela guerra no aniversário de Auschwitz

No seu discurso, Karol Nawrocki criticou na terça-feira o funcionamento das Nações Unidas no pós-guerra e afirmou que o mundo viveu em paz desde 1945 e a ONU "não conseguiu levar à justiça os responsáveis pelos crimes" naquele campo de concentração, sendo julgados apenas cerca de 15%.

Nawrocki insistiu na responsabilidade coletiva da Alemanha pela Segunda Guerra Mundial e afirmou que "a nação alemã apoiou a ideologia do nacional-socialismo" e que a barbárie dos campos de concentração foi "culpa do Estado alemão como um todo".

Além disso, classificou Auschwitz como o símbolo da "indiferença" de Berlim e da Europa Ocidental perante a morte de inocentes.

Por isso, o Presidente polaco renovou as suas exigências de uma compensação financeira da Alemanha, que, segundo frisou, "ainda não pagou reparações à Polónia (...) e tem de pagar e pedir desculpas".

Um relatório estatal polaco calculou há três anos o valor das compensações financeiras que a Alemanha deveria pagar entre 1,3 biliões e 1,5 biliões de euros, que inclui indemnizações pela morte de mais de cinco milhões de cidadãos e a destruição de 80% de cidade de Varsóvia, capital do país.

Berlim rejeita a exigência, porque o Governo da Polónia renunciou às indemnizações em 1953, e considera que o assunto ficou legalmente encerrado com a assinatura de um tratado em 1990.

O Presidente polaco, de ideologia conservadora e nacionalista, afirmou em várias ocasiões que, na sua opinião, não pode haver "uma relação fluida" com a Alemanha nem "uma paz verdadeira" sem que seja primeiro resolvida a questão das reparações de guerra.

O campo de Auschwitz foi libertado pelas tropas soviéticas em 27 de janeiro de 1945.