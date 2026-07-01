Negociações com EUA e Irão sobre memorando retomadas após funeral de Khamenei

As partes reuniram-se hoje separadamente em Doha sob mediação do Qatar e do Paquistão, e, segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al Ansari, concordaram em continuar as negociações "o mais breve possível", após as cerimónias fúnebres do líder supremo iraniano morto em fevereiro, que terão início no próximo fim-de-semana e terminarão a 09 de julho com o enterro na sua cidade natal, Mashhad.

O porta-voz adiantou no X que nos contactos de hoje houve avanços positivos "em questões relacionadas com o Memorando de Entendimento de Islamabad".

As delegações não se reuniram diretamente, e os mediadores transmitiram mensagens entre os dois lados.

O memorando de entendimento, intermediado pelo Paquistão, entrou em vigor a 18 de junho, depois de ter sido assinado eletronicamente pelo Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e pelo seu homólogo norte-americano, Donald Trump.

O acordo suspendeu as hostilidades mais de três meses após o início do conflito entre os dois lados, estipulando que Teerão não irá desenvolver armas nucleares.

O texto prevê também o estabelecimento de um mecanismo para processar os `stocks` iranianos de urânio altamente enriquecido, "no mínimo, por um método de diluição no local sob a supervisão da AIEA".

Ao abrigo do memorando, as partes têm, a partir da assinatura do documento, 60 dias para negociar um acordo de paz definitivo.

Após o ataque de Teerão na semana passada a dois navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, os norte-americanos responderam com ataques aéreos contra território iraniano no fim de semana.

O Irão reagiu à ofensiva norte-americana lançando mísseis e `drones` contra os seus aliados no Bahrein e no Kuwait.

Os `media` iranianos divulgaram hoje que a República Islâmica aceitou durante as conversações em Doha, criar de um canal de comunicação até quinta-feira, para sinalizar e registar eventuais violações do acordo.

O representante iraniano, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Kazem Gharibabadi, informou que se realizou "a primeira reunião do grupo de supervisão para a implementação do memorando de entendimento", que contou com a presença de "altos negociadores dos três países".

A delegação iraniana abordou ainda "a violação dos compromissos dos Estados Unidos (EUA) ao abrigo do parágrafo do memorando de entendimento sobre o fim da guerra no Líbano, as notícias publicadas sobre as ações dos Estados Unidos e as forças na região, bem como algumas declarações ameaçadoras e intervencionistas de responsáveis desse país", indicou a IRNA.

Além disso, referiu que a parte iraniana defendeu, durante as conversações, "que os compromissos do memorando de entendimento constituem um todo e não podem ser considerados separadamente".

Em reuniões com responsáveis do Qatar, incluindo do Banco Central do país, também "foram analisadas algumas questões relacionadas" com parte dos seis mil milhões de dólares de fundos iranianos que estão retidos em território qatari e "decidiu-se que, de acordo com as necessidades do nosso país, se procederia à aquisição dos bens necessários e estes seriam colocados à disposição do Irão", avançou ainda a IRNA.

O montante em questão está relacionado com a libertação de seis mil milhões de dólares (cerca de 5,2 mil milhões de euros) de fundos iranianos bloqueados no Qatar provenientes de uma parte das receitas petrolíferas do Irão, transferidas da Coreia do Sul para contas de acesso restrito no Qatar.

"Chegou-se a um acordo para que, com base nas necessidades manifestadas pelo nosso país, os produtos solicitados sejam adquiridos e colocados à disposição do Irão", acrescentou Gharibabadi, citado pela IRNA, sem entrar em pormenores sobre os mecanismos.

A questão dos ativos iranianos faz parte do protocolo de acordo entre o Irão e os Estados Unidos, que prevê que os fundos e ativos iranianos congelados ou sujeitos a restrições sejam totalmente disponibilizados e possam ser utilizados assim que o acordo entrar em vigor.

Por seu lado, os enviados norte-americanos Jared Kushner e Steve Witkoff reuniram-se com líderes qataris, com quem discutiram os últimos acontecimentos na região, "em particular o andamento das negociações entre os Estados Unidos e a República Islâmica no âmbito do memorando de entendimento", afirmou o gabinete do emir do Qatar num comunicado.

Sobre futuras negociações com vista a um acordo final, o vice-ministro iraniano afirmou que "os grupos de trabalho encarregados de acompanhar a implementação do entendimento e de negociar um acordo final já foram constituídos", mas que "ainda não se iniciaram quaisquer negociações no âmbito destes grupos".