Negociações sobre Gaza passam pelo Egito com comitiva de alto nível dos EUA

O Presidente dos EUA saudou a declaração do Hamas, mas avisou que "o Hamas deve agir rapidamente, ou então todas as apostas serão canceladas". Trump avisa o movimento islâmico que não vai tolerar atrasos na implementação do acordo de paz.





Netanyahu prometeu desarmar o movimento islamista palestiniano Hamas, seja através do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, ou por meios militares.





"O Hamas será desarmado... isso acontecerá diplomaticamente, através do plano de Trump, ou militarmente, através de nós", disse Netanyahu no discurso.





O objetivo é fechar um acordo para a libertação dos reféns, a prioridade de Trump.A escolha dos enviados do presidente demonstra oO primeiro-ministro israelita,, enquanto as negociações indiretas com o Hamas continuam no Egito na segunda-feira.Numa breve declaração televisiva, o responsável disse ter enviado uma delegação ao Egito "para finalizar os detalhes técnicos", acrescentando: "o nosso objetivo é limitar estas negociações a um prazo de poucos dias"."Também o disse em Washington. Será feito de maneira fácil ou difícil mas será feito", acrescentou.