EM DIRETO
Acompanhe em direto as comemorações dos 115 anos da implantação da República

Negociações sobre Gaza passam pelo Egito com comitiva de alto nível dos EUA

por RTP
Deslocados palestinianos na Faixa de Gaza Dawoud Abu Alkas - Reuters

Os negociadores norte-americanos são Steve Witkoff, enviado especial para o Médio Oriente e Jared Kushner, genro de Donald Trump, que, no primeiro mandato, teve um papel crucial nas negociações para a normalização das relações entre países árabes e Israel.

VER MAIS
O objetivo é fechar um acordo para a libertação dos reféns, a prioridade de Trump.

A escolha dos enviados do presidente demonstra o empenho em ver concretizado o plano de duas dezenas de pontos que apresentou.

O Hamas já anunciou que aceita parte do plano, mas quer negociar alguns termos.

O Presidente dos EUA saudou a declaração do Hamas, mas avisou que "o Hamas deve agir rapidamente, ou então todas as apostas serão canceladas". Trump avisa o movimento islâmico que não vai tolerar atrasos na implementação do acordo de paz.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse esperar anunciar a libertação de todos os reféns de Gaza "nos próximos dias", enquanto as negociações indiretas com o Hamas continuam no Egito na segunda-feira.

Numa breve declaração televisiva, o responsável disse ter enviado uma delegação ao Egito "para finalizar os detalhes técnicos", acrescentando: "o nosso objetivo é limitar estas negociações a um prazo de poucos dias".

Netanyahu prometeu desarmar o movimento islamista palestiniano Hamas, seja através do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, ou por meios militares.

"O Hamas será desarmado... isso acontecerá diplomaticamente, através do plano de Trump, ou militarmente, através de nós", disse Netanyahu no discurso.

"Também o disse em Washington. Será feito de maneira fácil ou difícil mas será feito", acrescentou.

Artigos Relacionados

PUB
PUB