"Nenhum lugar é seguro". Quase 90 mortos em ataque israelita no norte de Gaza

O balanço é provisório. Este domingo,Por sua vez, as Forças de Defesa de Israel indicaram estar a avaliar as consequências do ataque a Beit Lahiya, masO exército israelita alega ter concretizado, naquela cidade, um “ataque de precisão” contra “um alvo terrorista do Hamas”.

Citado pela BBC, o Tsahal afiançou estar “a fazer tudo o que é possível para evitar danos aos civis”.



Em comunicado,. Na Faixa de Gaza, acrescentou o responsável, “nenhum lugar é seguro”., instou Wennesland.

Ofensiva no norte da Faixa de Gaza



As Forças de Defesa de Israel encetaram, no início deste mês, uma nova investida no norte da Faixa de Gaza, alegando que os combatentes do Hamas estariam a reagrupar-se nessa região. Desde então,Desde 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas desencadeou uma ofensiva contra Israel, morreram pelo menos 42.603 pessoas e outras 99,795 ficaram feridas naquele território palestiniano. O ataque do movimento radical fez cerca de 1.200 mortos. Mais de 250 pessoas foram então levadas como reféns.

Líbano

, bastião do movimento xiita pró-iraniano Hezbollah.“Esta manhã, a Força Aérea de Israel efetuou um ataque a um centro de comando dos serviços de informações do Hezbollah e uma fábrica subterrânea de armas em Beirute”, avançou o comando militar israelita em comunicado.

Terão sido disparados, este domingo, pelo menos 160 rockets do Líbano na direção do norte de Israel.

Uma vez mais,

c/ agências