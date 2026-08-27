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Nepal. Lago em zona inundada ameaça transbordar
Um lago que se formou no local das cheias no Nepal está a subir e corre o risco de transbordar, informou a autoridade de catástrofes do país esta quinta-feira.
(em atualização)
As autoridades nepalesas apelaram aos residentes e às equipas de resgate para que se mantenham afastados das margens do rio.
As autoridades nepalesas apelaram aos residentes e às equipas de resgate para que se mantenham afastados das margens do rio.
O bloqueio de um rio na quarta-feira levou à formação do lago, acrescentou a autoridade de catástrofes.
As autoridades do Nepal elevaram esta quinta-feira o número de mortos para 359. Já as autoridades chinesas reportaram três vítimas mortais.
As equipas de resgate continuaram os seus esforços esta quinta-feira para encontrar mais de 1.300 pessoas desaparecidas, incluindo centenas de turistas estrangeiros.