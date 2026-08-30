Nepal. Sobe para 750 o número de vítimas mortais devido a enxurrada

A Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal confirmou hoje a existência de 734 vítimas mortais no país, assim como 2.498 pessoas desaparecidas.

A contagem representa mais 59 mortes do que o balanço anterior, divulgado pelas autoridade nepalesa responsável pela gestão de emergências no sábado à noite, enquanto o número de desaparecidos permaneceu inalterado.

Do lado da China, a emissora estatal CCTV disse hoje que pelo menos 16 pessoas morreram na região do Tibete, onde 546 estão ainda desaparecidas, incluindo 261 estrangeiros.

A lista, divulgada pelos ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Segurança Pública, da Cultura e do Turismo e da Gestão de Emergências da China, inclui um cidadão português.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa tinha referenciado seis portugueses desaparecidos no Nepal, mas três foram entretanto encontrados com vida.