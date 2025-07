Netanyahu acredita que Trump poderá ajudar após negociações de cessar-fogo inconclusivas

Segundo fontes palestinianas ouvidas pela agência Reuters esta segunda-feira, a delegação israelita não pôde chegar a acordo por não ter poderes suficientes para o fazer.



"Após a primeira sessão de negociações indiretas em Doha, a delegação israelita não está suficientemente autorizada (...) a chegar a um acordo com o Hamas, uma vez que não tem poderes reais", explicaram as fontes.



Antes de a delegação israelita se ter deslocado ao Catar, o gabinete do primeiro-ministro israelita tinha já vincado que as alterações pretendidas pelo Hamas à proposta de cessar-fogo "não são aceitáveis para Israel", mas que os representantes iriam participar nas negociações para “continuar os esforços para garantir o regresso dos reféns”.



As conversas foram retomadas no domingo, um dia antes da terceira visita do primeiro-ministro israelita à Casa Branca desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou ao poder há cerca de seis meses. “Trump pode certamente ajudar”

Antes de voar para Washington, Benjamin Netanyahu disse acreditar que a conversa desta segunda-feira com Trump irá ajudar a fazer avançar as conversações sobre a libertação de reféns em Gaza e o acordo de cessar-fogo.



"Acredito que a discussão com o presidente Trump pode certamente ajudar a fazer avançar estes resultados", declarou, assegurando estar determinado em garantir o regresso dos reféns que continuam em Gaza e em eliminar a ameaça do Hamas. O presidente dos EUA referiu anteriormente que poderia ser alcançado um acordo esta semana, o que permitiria a libertação “de alguns reféns”.



Netanyahu afirmou ainda que os negociadores israelitas que participam nas negociações de cessar-fogo em Doha, Catar, têm instruções claras para chegar a um acordo de cessar-fogo sob as condições que Israel já aceitou.



Na noite de sábado, multidões reuniram-se numa praça junto à sede do Ministério israelita da Defesa, em Telavive, para exigir um acordo de cessar-fogo e o regresso dos cerca de 50 reféns que permanecem em Gaza. Acredita-se que cerca de 20 desses reféns ainda estão vivos.



Entretanto, a última atualização do Ministério da Saúde de Gaza aponta para mais de 57 mil palestinianos mortos por Israel desde que foi iniciada a retaliação contra o Hamas pelo ataque de 7 de outubro de 2023.



c/ agências