Netanyahu afirma que guerra vai continuar até atingir todos os objetivos

Israel garante que matou um comandante do Hamas, no sábado. O exército retomou com toda a força a ofensiva na Faixa de Gaza. Morreram sete palestinianos e vários ficaram feridos numa casa a leste da cidade de Rafah.

Em dois campos de refugiados terão morrido outros 20 palestinianos, de acordo com a agência de notícias Wafa.



Em declarações à Al Jazeera um dos líderes do Hamas, avisou Telavive que o grupo não vai libertar mais reféns até um cessar-fogo definitivo e exige a libertação de todos os prisioneiros palestinianos.



O primeiro-ministro israelita diz que não vai permitir que a Autoridade Palestiniana controle a Faixa de Gaza quando as tropas de Israel eliminarem o Hamas. Benjamin Netanyahu afirma que vai continuar a guerra até atingir todos os objetivos.